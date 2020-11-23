Помимо Resident Evil 8, в разработке находятся ещё одна таинственная игра во вселенной Resident Evil

Кадр из Resident Evil 2 Remake / Capcom

Народные умельцы продолжает рыться в слитых на днях хакерами данных Capcom и вот якобы там были найдены документы, подтверждающие разработку ещё одного ранее неанонсированного проекта во вселенной популярной серии хоррор-экшенов Resident Evil.

В частности, речь идет о новой части в подсерии Outbreak, впервые дебютировавшей на консоли PlayStation 2. Игра представляет собой серию не связанных между собой эпизодов из жизни обитателей Раккун-сити, происходящих в одно и то же время, что и события в играх Resident Evil 2 и Resident Evil 3: Nemesis.

Информатор Dusk Golem, который ранее сообщал достоверные сведения о восьмой части Resident Evil, поспешил отметить, что новая часть Resident Evil не является продолжением или перезапуском подсерии Outbreak – "это Revelations 3", ещё одна подсерия оригинальной серии, которая, в первую очередь, ориентирована на преданных поклонников серии, предпочитающие традиционный survival horror.

Релиз этого таинственного "Резидента" может состояться уже в четвертом квартале финансового 2021 года (учтите, что неизвестно, был ли конкретный график составлен до пандемии).

Стоит напомнить, что согласно вышеупомянутому Dusk Golem, грядущая Resident Evil 8 изначально была якобы новой Revelations 3, но из-за крайне позитивных отзывов и отсутствия номерной части в ближайшие несколько лет, Capcom переделала игру в полноценное продолжение основной серии.

Релиз RE 8 запланирован на 2021 год. События игры продолжают историю седьмой части, хотя геймеров ждет совершенно новое место действия – некая европейская деревня, окутанная мрачными тайнами. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее исполнитель роли Леона Кеннеди намекнул на ремейк приключенческого зомби-экшена Resident Evil 4, вышедшего ни много ни мало 15 лет назад.