Появились первые реальные фотографии контроллеров DualSense в красном и чёрном цветах

Новые DualSense для PS5 поступают в продажу. / Sony

Новостной ресурс Game Watch опубликовал реальніе фотографии игровых контроллеров PS5 DualSense в цветах "Космический красный" и "Чёрная полночь", которые уже скоро поступят в продажу – 18-20 июня в Украине.

Чёрная версия будет стоить столько же, сколько и белая – 2099 грн. Однако малиновый можно предзазать уже за 2299 грн. Как оказалось, подобная разница в стоимости актуальна и для других регионов. К примеру, в США чёрная версия контроллера продаётся за 70 долларов, а красная – за 75.

По словам команды разработчиков, первая расцветка включает два разных оттенка черного со светло-серыми элементами, символизирующими то, "как мы видим космос сквозь ночное небо". А на второй вариант разработчиков вдохновили яркие оттенки красного, "которые встречаются на многих фотографиях космоса".

Сатоси Аояги из команды дизайнеров PlayStation подчеркнул, что DualSense в новых цветах обладают нежным синим оттенком, а все элементы контроллеров адаптированы к свежим расцветкам.

А меж тем дефицит консолей PS5 с большой долей вероятностью сохранится и в 2022. В Sony уверены, что они банально не поспеют за спросом, который вряд ли спадёт, учитывая "её долю рынка и репутацию".

Если у вас нет PlayStation 5, но вы рассчитывали ее купить, то вариант только один: ждать появления у ритейлеров и надеяться на удачу, чтобы обойти других желающих. Официальные магазины распродают консоли за считанные минуты, а в свободной продаже приставки есть только у небольших компаний-перекупщиков по завышенной цене.