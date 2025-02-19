Презентация нового iPhone SE 4 - где смотреть и какие характеристики смартфона

Новый iPhone принесет значительные обновления в дизайне, характеристиках и функциях, и в ближайшее время будет представлен на официальной презентации.

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Презентация нового iPhone SE 4 - какие характеристики смартфона / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Вы узнаете:

Где смотреть презентацию нового Iphone

Какие технические характеристики нового Iphone

Какая цена iPhone SE 4

Сегодня, 19 февраля 2025 года состоится долгожданная презентация iPhone SE 4. Поклонники Apple со всего мира с нетерпением ждут новую модель, которая обещает совместить мощность флагманов с более доступной ценой, пишет The Economic Times.

Дата презентации iPhone SE 4 - где смотреть презентацию Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук объявил о проведении специального мероприятия Apple 19 февраля 2025 года. Событие начнется в 23:30 по киевскому времени и будет транслироваться в прямом эфире из Apple Park в Купертино, Калифорния.

видео дня

Посмотреть прямую трансляцию презентации iPhone SE 4 можно будет на таких платформах:

Официальный сайт Apple(apple.com);

Канал Apple на YouTube;

Приложение Apple TV;

Кроме iPhone SE 4, ожидается, что на мероприятии также представят MacBook Air M4.

Технические характеристики и особенности iPhone SE 4

Ожидается, что iPhone SE 4 получит обновленный дизайн и технические характеристики, в частности:

Дизайн: отсутствие кнопки "Домой", поддержка Face ID

Фронтальная камера: 12 МП, размещенная в вырезе, похожем на iPhone 14

Дисплей: 6,1-дюймовый OLED, частота обновления 60 Гц

Процессор: Apple A18 (такой же, как у iPhone 16)

Память: 8 ГБ оперативной, 128 ГБ встроенной (базовая версия)

Основная камера: 48 МП, один объектив (вместо 12 МП в предыдущей модели)

Связь: первый собственный модем 5G от Apple, замена Qualcomm

Искусственный интеллект: поддержка Apple Intelligence, самый доступный iPhone с функциями ИИ

iPhone SE 4 цена

По данным инсайдеров, предзаказы на iPhone SE 4 могут стартовать 21 февраля, а официальные продажи начнутся 28 февраля. Дата выпуска в Украине пока что неизвестна, но обычно новинки Apple появляются на нашем рынке через две недели после мирового релиза.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, как отличить оригинальный Iphone от подделки. Даже самые преданные поклонники Apple не всегда знают, как проверить подлинность iPhone. Это особенно сложно, если нужно сделать это без распаковки коробки, не зная ключевых нюансов аутентификации устройства.

Ранее Apple провела масштабную осеннюю презентацию Glowtime 9 сентября. Во время мероприятия компания представила новую линейку iPhone 16, инновационные наушники и смарт-часы. Уже известна дата старта продаж новинок, а также их стоимость.

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