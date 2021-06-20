Ремастер Bloodborne для ПК и PS5 реален и выйдет уже в этом году – СМИ

Bloodborne получит ремастер / Sony

Инсайдер с форума ResetEra под ником SoulsHunt, который до этого первым сообщил достоверную информацию о новой Final Fantasy в духе Dark Souls, рассказал о том, что ремастер Bloodborne появится уже в этом году.

По его словам, сначала ремастер выпустят на консолях PS5, а затем он релизнется и на ПК. Инсайдер не назвал студию-разработчика, но отметил, что это точно не Bluepoint Games или FromSoftware.

По всей вероятности, ремастер Bloodborne представят уже на следующей крупной летней конференции Sony, которая должна состояться этим летом. Прошлая презентация компании, напомним, прошла 28 мая — она была посвящена Horizon Forbidden West. Даты нового шоу пока неизвестны.

Релиз Bloodborne состоялся в марте 2015 года эксклюзивно для PlayStation 4. Проект FromSoftware получил признание критиков, причем похвалы были созданы на игровом процессе, особенно за высокий уровень сложности, звуковой дизайн, Лавкрафтовские темы и связанный дизайн мира. Игра доступна на консоли нового поколения PS5 по обратной совместимости, однако не поддерживает 60 к/с.

Трейлер Bloodborne

Ранее мы сообщали, что Sony совместно с HBO запустила производство сериала по мотивам Bloodborne. Сюжет по структуре будет напоминать "Рейд" или "Судья Дредд 3D". В каждом сезоне будет по 8 эпизодом.

Когда именно экранизация Bloodborne увидит свет – пока неясно. Сейчас создатели переделывают некоторые элементы сценария, которые не понравились Sony.