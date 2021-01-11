Стали известны новые подробности улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X

GTA V для PS5 и Xbox Series X будет работать на движке RDR 2 / Rockstar

Ещё в июне 2019-го компания Rockstar Games официально объявила о выходе Grand Theft Auto V на консолях нового поколения. А сегодня, благодаря датамайнерам с форума GTAForums стало известно, что улучшенная версия игры будет перенесена на движок RAGE из другого проекта студии, Red Dead Redemption 2.

В недавнем обновлении GTA Online в файлы игры были обнаружены новые "структуры", взятые из "спагетти-вестерна" и ссылающиеся на RAGE Engine. Датамайнеры считают, что ремастер GTA V будет как раз работать на последней версии движка от RDR 2 2018-го года.

Так, в частности, усовершенствованная версия движка RAGE 2018 поддерживает физический рендеринг, значения тумана, предварительно рассчитанное глобальное освещение, объемные облака и значения тумана. Впрочем, есть вероятность, что новый движок будет использоваться только в пользовательском интерфейсе, в то время как остальная часть улучшенной версии GTA V будет работать на старом движке.

Еще один интересный лакомый кусочек заключается в том, что обновленные файлы игры, похоже, предполагают, что игроки смогут переносить своих персонажей после выхода улучшенных версий GTA V. То есть у владельцев консолей PlayStation и Xbox будет возможность играть с общими сохранениями.

GTA V - трейлер для PS5

Тем временем официальная дата выхода GTA VI по-прежнему не известна – Rockstar Games не выпускала соответствующего анонса и даже не заявляла (официально) о разработке шестой части экшена. Разные источники сообщают, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным.

Ранее в сети появилась информация, что GTA VI будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная. Новый подход Rockstar заключается в выпуске больших и качественных игр, но уже почаще. Это входит в планы издателя Take-Two. Долгая разработка и массивные переработки во время производства RDR 2 были связаны как раз с ее наполнением.