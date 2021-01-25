Стало известно, насколько сильно падают в цене Android-смартфоны по сравнению с iPhone

Самые выгодные и самые невыгодные смартфоны для апгрейда / GizChina

Портал GizChina со ссылкой на отчёт BankMyCell проанализировал б/у рынок смартфонов и составил динамический рейтинг, сколько теряют смартфоны на вторичном рынке по отношению к первоначальной стоимости.

Исследование показало, что спустя год после запуска бюджетные Android-смартфоны теряют чуть более 50% от своей изначальной стоимости. За этот же период флагманские Android смартфоны дешевеют на 33,62%, а через два года – на 61,6 %.

С iPhone ситуация лучше – за год смартфоны Apple теряют всего лишь 15 % от своей стоимости, за два года – 35,7 %. Спустя четыре года флагманские Android-смартфоны дешевеют на 81,11%, а iPhone – на 66,43 %. При этом бюджетные Android-устройства за этот промежуток времени теряют порядка 95% от своей первоначальной цены.

Лидерами по темпам снижения цен в первый год среди производителей Android-смартфонов стали HTC – 53,08%. Далее идёт Motorola (42,58%), Sony (39,51%) и Google (38,4%). Меньше же всего за год после выхода теряют в цене смартфоны Samsung (33,46 %), Nokia (30,29 %) и LG (26,47 %).

Если говорить про падение цен на флагманы Samsung и Apple 2020 года на вторичном рынке, то Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20+ потеряли в цене 34,78% и 30,59% соответственно. При этом iPhone 11 и старшая модель iPhone 11 Pro потеряли в цене всего 12,84% и 21,31% соответственно.

Ранее команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг самых мощных и среднебюджетных Android-смартфонов по состоянию на декабрь 2020-го года.

Первое место в Топ-10 самых мощных смартфонов досталось суперхиту Xiaomi Mi 11 на топовом процессоре Snapdragon 888, который набирает в среднем 708 425 балла. Второе место занял лидер прошлых месяцев Huawei Mate 40 Pro+ на базе Kirin 9000. Третье место досталось Huawei Mate 40 Pro – 686 408 очков.

В категории среднебюджетных Android-смартфонов безоговорочным лидером является Redmi 10X 5G с 400 742 баллами, а его Pro-версия, которой досталось четвертое место, уступает другому семейству – Huawei, в частности, nova 7 Pro и nova 7.