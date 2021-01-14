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Star Wars от французов – Ubisoft делают игру по Звёздным войнам в открытом мире

14 января 2021, 12:38

Это будет первый с 2012 года проект по вселенной далекой-далекой галактики не от Electronic Arts.

Ubisoft разработает игру по Звездным войнам / Disney

На днях мы рассказали об игре про Индиану Джонса от разработчиков Wolfenstein, а сегодня стало известно, что за новую часть во вселенной "Звёздных войн" будет отвечать издательский дом Ubisoft.

Непосредственно разработкой новой игры займется студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division. Сейчас производство находится на раннем этапе – студия занята набором новых сотрудников.

Что это будет за жанр, какой период во вселенной "Звёздных войн" затронет игра и когда она выйдет, пока не сообщается. Тайтл в свою очередь будет разрабатываться на революционном движке Snowdrop, на котором работают обе части The Division. Насколько оптимизированным в итоге выйдет проект, остается только гадать.

Что примечательно, это первая за восемь лет игра по "Звёздным войнам", разработкой которой занимается не Electronic Arts. В 2012 году EA заключила эксклюзивную сделку с Lucasfilm – контракт подписывали на 10 лет и он должен был закончиться в 2023 году, но, судя по всему, ситуация изменились. Как уточнили в Disney, EA продолжит делать игры по "Звёздным войнам", но игровое подразделение отныне может сотрудничать с другими разработчиками для создания игр по культовой вселенной.

Для Massive Entertainment, в свою очередь, игра по "Звёздным войнам" – уже второй крупный проект по кинофраншизе. В стенах студии также ведется работа над проектом во вселенной "Аватара" Джеймса Кэмерона. Релиз этого тайтла запланирован на 2022 год.

Кадр из Star Wars Jedi: Fallen Order / Respawn Entertainment

Напомним, что в декабре 2020-го на iPhone и Android вышел мобильный порт Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, которую многие фанаты считают культовой и одной из лучших игр во вселенной "Звёздных войн".

Порт основан на версии для магазина Steam и получил оптимизированное под сенсорные экраны управление. Игра весит 3.9 гигабайта, а на устройствах Apple заработает на iOS 10 и новее – культовая RPG запустится даже на стареньком iPhone 5s.

События Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords разворачиваются во времена Старой Республики, где Совет Джедаев переживает не лучшие времена, и новый герой, один из верных соратников Ревена, отправляется улучшить положение. В странствиях ему помогают разные персонажи, некоторые из которых будут рассказывать игрокам об их роли, а так же дадут ответы на многие терзающие вопросы.

К слову, первая часть игры также доступна на мобильных платформах. Ее стоимость составляет 279 и 339 грн в Google Play и AppStore соответственно.

Звездные войны Ubisoft Electronic Arts Tom Clancy's The Division 2
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