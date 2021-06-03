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Twitter запустил Twitter Blue – платную подписку на особые функции соцсети

3 июня 2021, 20:35

Можно удобнее управлять сохранёнными твитами и отменять публикацию записи в течение заданного времени.

Логотип Twitter
Twitter запустил платную подписку / The Verge

Команда Twitter официально объявила о запуске платной подписки Twitter Blue на особые функции внутри приложений соцсети, которые не доступны обычным пользователям.

Прежде всего, платная подписка даст возможность отменять свои твиты – после нажатия на кнопку "Отправить" Twitter отложит отправку до 30 секунд с возможностью отмены публикации и корректировки опечаток.

Ещё подписчикам будет доступна папка закладок, с помощью которых можно организовать и сгруппировать сохранённые твиты, чтобы легко найти их в случае необходимости. "Режим чтения" же объединит длинные обсуждения в удобно читаемый текст, размещённый на одной странице.

Другие функции в рамках подписки Twitter Blue носят чисто эстетический характер. Платные подписчики смогут изменить цвет приложения, который по умолчанию синий, на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый и зеленый. Стоит также отметить, что у платных подписчиков будет возможность использования приоритетной технической поддержки для решения разных вопросов.

  • Twitter запустил Twitter Blue
    Twitter запустил Twitter Blue The Verge
  • Twitter запустил Twitter Blue
    Twitter запустил Twitter Blue The Verge
  • Twitter запустил Twitter Blue
    Twitter запустил Twitter Blue The Verge

На старте Twitter Blue доступен в Канаде и Австралии. Стоимость – 3,49 канадских (~80 грн) или 4,49 австралийских (~100 грн) доллара. Когда подписка Twitter Blue станет доступна в других регионах, пока неизвестно.

Напомним, что параллельно в Twitter готовятся к запуску платной подписки "Super Follows", которая позволит пользователям взимать плату с подписчиков и предоставлять им доступ к дополнительному контенту.

Фишка "Super Follows" очень похожа на то, что предлагают другие социальные площадки по типу OnlyFans или Patreon, где создатели контента могут напрямую получать деньги от своих фанатов. Ежемесячно пользователям опции придётся платить 4,99 долларов в месяц (~150 грн).

Twitter
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