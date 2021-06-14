Украинские геймеры нашли "зраду" в новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2

Кадр из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl / GSC

Вчера на выставке E3 2021 украинские разработчики из GSC Game World презентовали новый трейлер шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 и назначила дату релиза на 28 апреля 2022 года. Однако, казалось, радостное событие для фанатов серии, омрачил языковой скандал.

Новая игра носит название Heart of Chernobyl ("Сердце Чернобыля"). Многие поклонники негативно восприняли русскую транслитерацию слова Chernobyl в подзаголовке. Дескать, по правилам украинский город Чорнобиль разработчики должны были перевести, как Chornobyl. В Твиттере уже даже запустили хэштег #ChornobylNotChernobyl.

И вдобавок ко всему трейлер вышел на русском языке, из-за которого многие западные игроки решили, что игру разработали россияне, а не украинцы, передает Униан. Украинские геймеры также раскритиковал за это студию GSC Game World. И это при том, то основатель студии, Сергей Григорьевич, неоднократно высказывал свои патриотические взгляды, а однажды даже решил поискать в Киеве мифических бандеровцев методом "ловли на живца".

Впрочем, стоит отметить, что разработчики пообещали добавить в S.T.A.L.K.E.R. 2 полную украинскую локализацию – речь не только про субтитры, но и озвучку. Если GSC все удастся, это, возможно, откроет дорогу для других украинских команд, которые стремятся делать большие сюжетные игры.

Что же до самого Сталкера 2, то ожидаемый шутер будет временным эксклюзивом Xbox и появится в подписочном сервисе Xbox Game Pass в день релиза. Также игра выйдет на ПК. Все желающие уже могут оформить предзаказ в магазинах Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. На выбор представлено три издания – базовое стоит 895 грн.

В ролике, сделанном от лица главного персонажа по имени Скиф, показан игровой процесс на некоторых локациях (в том числе объект "Дуга"), а также несколько сюжетных вставок. Также на видео можно увидеть устройство Скифа для восстановления выносливости и детектор артефактов под названием Gilka, похожий на счетчик Гейгера.



Первая игра культовой серии шутеров от GSC Game World вышла в 2007 году, а в следующие два года разработчики завершили трилогию серии. О разработке второй части S.T.A.L.K.E.R. сообщалось еще в 2010-м, но работы над проектом несколько раз приостанавливалась вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

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