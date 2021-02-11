Успейте забрать бесплатно – Ubisoft раздаёт игру во вселенной Assassin's Creed

Раздача Assassin's Creed Chronicles: China на PC / Ubisoft

Компания Ubisoft в честь лунного Нового года бесплатно раздаёт компьютерную версию приключенческого экшен-платформера Assassin's Creed Chronicles: China, действие которого разворачивается в Китае 16-го века.

Забрать игру можно до 10 вечера местного времени 16 февраля. Кроме того, в фирменном магазине компании стартовала распродажа игр с хорошими скидками до 80%, а при использовании промокода LUNAR15 можно получить дополнительные 15% скидки.

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В настоящий момент Ubisoft дорабатывает шестую часть Far Cry, релиз которой состоится 30-го апреля для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Google Stadia. Изначально издатель планировал выпустить игру в феврале, но позже перенес релиз на следующий год

Джанкарло Эспозито (наиболее известный по роли Густаво Фринга в культовом сериале "Во все тяжкие") – главная причина ожидания следующей части Far Cry. Даже несмотря на, откровенно говоря, слитого антагониста в прошлой номерной части и недожатой тематике сектантского общества, где-то в глубине души все еще кроится надежда, что у Ubisoft получится выдать неплохую историю с харизматичным злодеем.

В Far Cry 6 авторы отказались от немого салаги, и в шестой части главным героем станет полноценный прописанный персонаж. Исследовать Монтану в прошлой части было интересно, а проблем с симуляцией открытого мира у Ubisoft не было и подавно.

Far Cry 6 - трейлер