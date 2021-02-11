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Успейте забрать бесплатно – Ubisoft раздаёт игру во вселенной Assassin's Creed

11 февраля 2021, 13:37
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Кроме того, в фирменном магазине компании стартовала распродажа игр с хорошими скидками.

Раздача Assassin's Creed Chronicles: China на PC / Ubisoft

Компания Ubisoft в честь лунного Нового года бесплатно раздаёт компьютерную версию приключенческого экшен-платформера Assassin's Creed Chronicles: China, действие которого разворачивается в Китае 16-го века.

Забрать игру можно до 10 вечера местного времени 16 февраля. Кроме того, в фирменном магазине компании стартовала распродажа игр с хорошими скидками до 80%, а при использовании промокода LUNAR15 можно получить дополнительные 15% скидки.

Интересные предложения:

  • Immortals Fenyx Rising — 629 грн (вместо 929 грн)
  • Anno 1800 — 469 грн (вместо 939 грн)
  • Assassin's Creed Valhalla — 779 грн (вместо 929 грн)
  • Assassin's Creed Unity — 70 грн (вместо 469 грн)
  • Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition — 449 грн (вместо 1799 грн)
  • Assassin's Creed Origins - Gold Edition — 281 грн (вместо 1408 грн)
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege — 124 грн (вместо 311 грн)
  • Far Cry 5 — 187 грн (вместо 939 грн)
  • Far Cry New Dawn - Ultimate Bundle — 375 грн (вместо 1879 грн)
  • For Honor — 117 грн (вместо 469 грн)
  • Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands —234 грн (вместо 781 грн)
  • The Crew 2 - Gold Edition — 281 грн (вместо 1408 грн)

В настоящий момент Ubisoft дорабатывает шестую часть Far Cry, релиз которой состоится 30-го апреля для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Google Stadia. Изначально издатель планировал выпустить игру в феврале, но позже перенес релиз на следующий год

Джанкарло Эспозито (наиболее известный по роли Густаво Фринга в культовом сериале "Во все тяжкие") – главная причина ожидания следующей части Far Cry. Даже несмотря на, откровенно говоря, слитого антагониста в прошлой номерной части и недожатой тематике сектантского общества, где-то в глубине души все еще кроится надежда, что у Ubisoft получится выдать неплохую историю с харизматичным злодеем.

В Far Cry 6 авторы отказались от немого салаги, и в шестой части главным героем станет полноценный прописанный персонаж. Исследовать Монтану в прошлой части было интересно, а проблем с симуляцией открытого мира у Ubisoft не было и подавно.

Far Cry 6 - трейлер

Ubisoft Assassin’s Creed Far Cry
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