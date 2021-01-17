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Источник утверждает, что в 2021-ом вместо iPhone 13 выйдет iPhone 12S: основные изменения линейки

17 января 2021, 12:40
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Что касается iPhone 13, то эта линейка должна выйти в следующем году.

iPhone 12
В 2021 году выйдут iPhone 12S / Bloomberg

Последним Айфоном с приставкой S в названии стал iPhone XS, выпущенный в 2018 году, но, по данным инсайдеров, Apple может прервать череду новых номерных моделей и выпустить iPhone 12S со сканером пальца в более современном формате.

Похоже, что компания намерена воспроизвести ситуацию с 6/6S, выпуская промежуточные версии смартфонов, которые не сильно отличалась от основных номерных смартфонов, принося с собой незначительные улучшения. Что касается iPhone 13, то эта линейка должна выйти в следующем году.

Так, в частности, вместо iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max выйдут iPhone 12S mini, iPhone 12S, iPhone 12S Pro и 12S Pro Max соответственно. Источники уверяют, что их дизайн почти не изменится, однако толщина корпуса увеличится на 0,26 мм, а блока основной камеры – на 0,9 мм. Сама же камера получит сапфировое стекло. Старшим же моделям Pro и Pro Max приписывают экраны LTPO с поддержкой высокой частоты обновления 120 Гц, а также технологию Freesync, которая позволит избежать возможных разрывов изображения.

Кроме того, по данным Bloomberg, Apple хочет внедрить в новые Айфоны биометрический сенсор Touch ID, который исчез из флагманских смартфонов ещё в 2017 году. Он не заменит систему распознавания лиц Face ID, а дополнит ее, что актуально в условиях пандемии, когда все вынуждены носить маски

Ожидается, что компания Apple уладит все проблемы с поставками и вернется к прежнему графику выпуска Айфонов, а потому проведет традиционную презентацию в сентябре, а не в октябре, как в 2020-ом году.

Ранее стало известно о планах Apple выпустить менее дорогую версию полноразмерных наушников AirPods Max.

Ожидается, что грядущая модель может стоить порядка 350 долларов или чуть более 9999 грн. С такой ценой удешевлённая версия AirPods Max сможет составить конкуренцию популярными моделями типа Sony WH-1000XM4 и Bose QuietComfort 35 II.

Напомним, первые полноразмерные наушники Apple анонсировали 8 декабря 2020 года, а их фактические продажи в Украине стартовали 25-го числа. Новинка является первыми наушниками компании закрытого типа. Как говорится в официальном описании продукта, благодаря данной конструкции и чипу H1, они способны выполнять до 9 миллиардов операций в секунду и обеспечивать "революционное качество звука".

Apple iPhone 12 iPhone 13 AirPods Max
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