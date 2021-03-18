В честь 20-летия Готики создатели ремейка показали новые кадры из игры

Новые скриншоты ремейка Gothic / Steam

На этой неделе оригинальная Gothic празднует 20-летие, в честь чего разработчики ремейка из Alkimia Interactive представили пять скриншотов новинки и постер, а также открыли страницу в сервисе Steam.

На последней также подтвердили список языков. Судя по всему, игру полностью переведут на русский – да, будет даже озвучка.

Само существование ремейка стало возможно благодаря активной поддержке игрового сообщества, которое осталось в восторге от играбельного тизера, представленного для бесплатного ознакомления в 2019 году. Игрокам обещают верный оригиналу ремейк с обновлённым миром и улучшенной боевой системой.

Ремейк пока не имеет дату выхода, но его релиз ожидается на консолях нового поколения и персональных компьютерах. Новые подробности могут появиться в рамках игровых онлайн-выставок, которые запланированы на грядущую весну и лето.

Изначально Готика – игра студии Piranha Bytes, породившая трилогию и целый поджанр ролевых игр. Готика, Готика 2 и Готика 3 все получили признание игроков, пускай критики и отмечали некоторую топорность и шероховатость почти всех аспектов игры.

А меж тем группа энтузиастов уже несколько лет работает над масштабной модификацией The Chronicles of Myrtana: Archolos для второй части "Готики", которая добавляет в игру совершенно новый открытый мир, улучшает систему навыков и привносит новые игровые механики.

Кроме того, модификация добавит около 40 часов игрового процесса и сложного сюжета с непредсказуемыми поворотами. В ней будет больше 150 квестов с вариативным прохождением и около 200 случайных событий. Персонажи будут иметь достоверные предыстории и личные цели, а также профессиональную озвучку. Модификация будет доступна в Steam бесплатно, но для игры потребуется Gothic 2: Gold Edition. Релиз ожидается в 2021 году.