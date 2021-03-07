В DIRT 5 и NBA 2K21 проходят бесплатные выходные в Steam

Бесплатные выходные в Steam / Valve

Разработчики из студий Codemasters и Visual Concepts объявили о бесплатных выходных в сервисе Steam для своих последних тайтлов – гоночной игры по бездорожью DIRT 5 и баскетбольного симулятора NBA 2K21.

До 8 марта в 20:00 по киевскому времени пользователи могут бесплатно поиграть в эти игры, а после перенести свой прогресс в купленную версию.

До окончания бесплатных выходных DIRT 5 можно купить в магазине Valve со скидкой 50% – за 349 грн. Акция со сниженной ценой действует и на Delux-издание игры, которое до 18 марта продают за 464 грн – скидка получается 33%. NBA 2K21, в свою очередь, продаётся со скидкой 67% за 329 грн до 18 марта включительно.

Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохую Wargame: Red Dragon 2014 года выпуска. Это стратегия в реальном времени о противостоянии капиталистического Запада и коммунистического Союза.

Трейлер DIRT 5

Ранее мы сообщали, что в Раде готовятся ввести налог для интернет-гигантов вроде Google, EGS и Steam. Потенциально это означает значительный рост цен на цифровые игры (предположительно на 20%).

На данный момент так называемый "налог на Гугл" существует в 60 странах мира, среди которых страны ЕС, Великобритания, Россия, Беларусь. Еще несколько стран, в числе которых Израиль и Китай, собираются ввести такой же налог в ближайшее время.