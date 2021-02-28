В Интернете набирает популярность сервис для оживления фотографий

Инструмент Deep Nostalgia / MyHeritage

Cемейно-ориентированная социальная сеть MyHeritage выпустила инструмент под названием Deep Nostalgia, который "оживляет" старые фотографии – лица могут двигаться, мигать и улыбаться, будто на видео.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте MyHeritage и загрузить фотографию, после чего она анимируется.

На сгенерированных анимационных фото глаза давно потерянных родственников – или известных людей из другой эпохи – начинают смотреть из стороны в сторону, а лица поворачиваются так, будто они пытаются понять, почему они застряли внутри этой цифровой фоторамки. Иногда получаются не совсем отличные анимации, но если загрузить портретное фото хорошего качества, его оживлённая версия будет выглядеть довольно реалистично.

В основе сервиса заложены набирающие все большую популярность нейросети, которые анализируют снимок, выделяют и улучшают лицо, а затем добавляет ему анимацию. Весь процесс занимает считанные секунды, а итоговым результатом можно поделиться в Facebook, WhatsApp или просто по ссылке.

Социальная сеть MyHeritage была создан в 2003 году – она позволяет создавать собственные семейные веб-сайты, обмениваться фотографиями и видео, организовывать семейные праздники, создавать родовые древ, а также искать исторические записи о родственниках.

Ранее мы сообщали, что Google внесла популярное украинское приложение в список лучших сервисов 2021 года. Речь идет о Reface – сервисе для смены лиц на фото и гифках, позволяющий за считанные секунды сделать дипфейк с вашим участием в отрывках из фильмов, сериалов и даже игр.

Кроме Reface, в список рекомендаций также вошли целый ряд приложений и сайтов разных направлений и интересов – от поиска и найма разработчиков до подписки на смешные комиксы и конструктора историй, где каждый автор дополняет истории предыдущих авторов.