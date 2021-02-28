УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

В Интернете набирает популярность сервис для оживления фотографий

28 февраля 2021, 12:22

Создавать анимированные портреты можно из любых изображений, даже нарисованных. Для этого используется технология DeepFake.

Инструмент Deep Nostalgia / MyHeritage

Cемейно-ориентированная социальная сеть MyHeritage выпустила инструмент под названием Deep Nostalgia, который "оживляет" старые фотографии – лица могут двигаться, мигать и улыбаться, будто на видео.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте MyHeritage и загрузить фотографию, после чего она анимируется.

На сгенерированных анимационных фото глаза давно потерянных родственников – или известных людей из другой эпохи – начинают смотреть из стороны в сторону, а лица поворачиваются так, будто они пытаются понять, почему они застряли внутри этой цифровой фоторамки. Иногда получаются не совсем отличные анимации, но если загрузить портретное фото хорошего качества, его оживлённая версия будет выглядеть довольно реалистично.

В основе сервиса заложены набирающие все большую популярность нейросети, которые анализируют снимок, выделяют и улучшают лицо, а затем добавляет ему анимацию. Весь процесс занимает считанные секунды, а итоговым результатом можно поделиться в Facebook, WhatsApp или просто по ссылке.

Социальная сеть MyHeritage была создан в 2003 году – она позволяет создавать собственные семейные веб-сайты, обмениваться фотографиями и видео, организовывать семейные праздники, создавать родовые древ, а также искать исторические записи о родственниках.

1614507353-8492.gif

Ранее мы сообщали, что Google внесла популярное украинское приложение в список лучших сервисов 2021 года. Речь идет о Reface – сервисе для смены лиц на фото и гифках, позволяющий за считанные секунды сделать дипфейк с вашим участием в отрывках из фильмов, сериалов и даже игр.

Кроме Reface, в список рекомендаций также вошли целый ряд приложений и сайтов разных направлений и интересов – от поиска и найма разработчиков до подписки на смешные комиксы и конструктора историй, где каждый автор дополняет истории предыдущих авторов.

нейросеть Reface
Сейчас вы просматриваете новость «В Интернете набирает популярность сервис для оживления фотографий». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Ремейк Final Fantasy 7 перевыпустят на PS5 с новым сюжетным контентомРемейк Final Fantasy 7 перевыпустят на PS5 с новым сюжетным контентом Samsung пообещала четыре года обновлений для своих смартфонов – списокSamsung пообещала четыре года обновлений для своих смартфонов – список Популярная социальная сеть Twitter перестает быть бесплатнойПопулярная социальная сеть Twitter перестает быть бесплатной Команда мессенджера Telegram выпустила большое обновление: что новогоКоманда мессенджера Telegram выпустила большое обновление: что нового Redmi представила флагманы K40 – недорогие аналоги Xiaomi Mi 11Redmi представила флагманы K40 – недорогие аналоги Xiaomi Mi 11
Следующий материал

Последние новости

13:27
Гороскоп на 1 марта для всех: крупный плюс к бюджету и предательство
13:22
Кравчук заявил, что минские переговоры по Донбассу нужно перенести Видео
13:15
Авторы Deus Ex и Dishonored рассказали подробности о будущей игре Видео
12:51
Лавров разразился обвинением в адрес Украины и призвал Европу к действиям Видео
12:50
Блестящие волосы – главный тренд весны: как заставить шевелюру сиять Видео
Реклама
12:48
Агентство Fitch спрогнозировало развитие экономики Украины и инфляцию Видео
12:22
В Интернете набирает популярность сервис для оживления фотографий
12:08
В Германии назвали России сценарий для достройки Северного потока-2 Видео
11:53
Ученые заново оценили риск передачи коронавируса через поверхности Видео
11:22
Чехия из-за критической ситуации с COVID-19 попросила у Путина вакцину Видео
11:09
В Кривом Роге школьницы избили и матерно оскорбили ровесницу Видео
10:28
От COVID-19 нужно будет прививаться регулярно - разработчик вакцины Видео
10:11
Что происходит с рейтингом Владимира Зеленского мнение
10:10
Зима напоследок решила щедро притрусить Украину мокрым снегом Видео
09:30
Чиновники предупредили украинцев о новом повышении пенсий Видео
09:09
Гороскоп на 28 февраля для всех: изрядный денежный плюс и роковая роль Видео
09:06
Возросло число жертв жуткого пожара в городской больнице Черновцов Видео
08:45
В Госдепе откомментировали переговоры с Берлином по Северному потоку-2 Видео
08:43
В Украине за сутки госпитализировали более 3 тысяч больных COVID-19 Видео
08:25
Деление человечества на избранных уже началось мнение
Реклама
07:54
Джемилев заявил, что Байден летом может приехать в Украину из-за Крыма Видео
07:23
Обострение на Донбассе связано с санкциями против кума Путина - Кравчук Видео
06:24
В моду на весну-лето вернулись женские жилеты неописуемой красоты Фото Видео
06:01
Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19 Видео
05:24
Крым решил главную задачу для Путина, и теперь о полуострове молчат – адвокат Видео
04:49
В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским Видео
04:30
Кравчук объяснил идею нового референдума по Крыму и Донбассу Видео
04:00
Киев оживился на донбасском направлении из-за США – эксперт
03:27
Дипломат объяснил, почему Пашинян не удержится у власти в Армении Видео
02:58
На Прикарпатье взбунтовались из-за усиления карантина и перекрыли трассу Видео
02:27
Назван главный "страдалец" марта по знаку Зодиака Видео
01:58
Стало известно, где в России будет сидеть Навальный Видео
01:30
У Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе Видео
01:02
В Украине полномочия нардепов хотят ограничить двумя сроками - СНБО Видео
00:17
В Москве мужчина поджег себя у телецентра Останкино: СМИ узнали имя Видео
27 февраля, суббота
23:57
Трагедия в больнице Черновцов: появились новые подробности Видео
23:28
Украинские врачи перечислили особенности вакцины AstraZeneca Видео
23:04
В СИЗО, где удерживают активиста Стерненко, вспыхнул пожар Видео
22:30
В ГСЧС подсчитали, сколько туристов спасли в Карпатах с начала года
22:14
Рекордно подорожавший продукт ждет новый рост цен Видео
Реклама
21:52
"Финансируют тирана": в Литве резко высказались о Северном потоке-2 Видео
21:32
Кравчук подловил Россию на лжи по вопросу Донбасса и Крыма Видео
21:23
На Харьковщине COVID-19 стали чаще болеть дети, много тяжелых случаев Видео
21:14
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
21:04
Горбачев назвал сценарий, при котором Путину и Байдену удастся договориться Видео
21:02
СМИ выяснили стоимость шикарного дворца Пугачевой и Галкина
20:48
Экс-министр предупредила о летальных случаях при вакцинации от COVID-19 Видео
20:31
Эксперт предрек Крымскому мосту печальную участь Видео
20:18
Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления Видео
20:04
Разборки и стрельба: в "Де Резорт Девелопмент" отреагировали на инцидент возле стройки
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять