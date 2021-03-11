В магазине Epic Games Store началась раздача новой бесплатной игры

Новая бесплатная игра в EGS / Surviving Mars

Наступил четверг, а это значит, что магазин Epic Games Store запустил новую еженедельную раздачу. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку высокооценённый инди-проект Surviving Mars 2018 года.

Игра представляет собой симулятор градостроительства в жанре sci-fi, в котором вам предстоит колонизировать Марс и выжить в этих условиях. Успейте забрать, раздача продлится до 18 марта.

Через неделю пользователи Epic Games Store смогут поиграть в The Fall – это первая часть трилогии в стиле киберпанк-экшена с элементами приключенческой игры. Геймеры берут на себя управление искусственным интеллектом по имени ARID, оберегающим своего хозяина, который попал на неизвестную планету и находится без сознания.

Напомним, что параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра.

Трейлер Surviving Mars

Напомним, ранее компания Epic Games объявила о покупке издательства Tonic Games Group, частью которого является британская студия Mediatonic – создатели нашумевшего хита Fall Guys: Ultimate Knockout.

Представители студии отметили, что игра по-прежнему будет доступна в Steam и PS Store, а все последующие обновления будут выходить и там. Летом игру также выпустят на Nintendo Switch, Xbox Series и Xbox One.