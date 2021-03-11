УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

В магазине Epic Games Store началась раздача новой бесплатной игры

11 марта 2021, 18:15

На этой неделе можно забрать один проект – это хорошо принятый научно-фантастический симулятор Surviving Mars.

Epic Games Store
Новая бесплатная игра в EGS / Surviving Mars

Наступил четверг, а это значит, что магазин Epic Games Store запустил новую еженедельную раздачу. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку высокооценённый инди-проект Surviving Mars 2018 года.

Игра представляет собой симулятор градостроительства в жанре sci-fi, в котором вам предстоит колонизировать Марс и выжить в этих условиях. Успейте забрать, раздача продлится до 18 марта.

Через неделю пользователи Epic Games Store смогут поиграть в The Fall – это первая часть трилогии в стиле киберпанк-экшена с элементами приключенческой игры. Геймеры берут на себя управление искусственным интеллектом по имени ARID, оберегающим своего хозяина, который попал на неизвестную планету и находится без сознания.

Напомним, что параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра.

Трейлер Surviving Mars

Напомним, ранее компания Epic Games объявила о покупке издательства Tonic Games Group, частью которого является британская студия Mediatonic – создатели нашумевшего хита Fall Guys: Ultimate Knockout.

Представители студии отметили, что игра по-прежнему будет доступна в Steam и PS Store, а все последующие обновления будут выходить и там. Летом игру также выпустят на Nintendo Switch, Xbox Series и Xbox One.

Epic Games Store Epic Games
Сейчас вы просматриваете новость «В магазине Epic Games Store началась раздача новой бесплатной игры». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Миллионы ПК на процессорах Intel оказались под угрозойМиллионы ПК на процессорах Intel оказались под угрозой Google будет удерживать налоги с украинских блогеров на YouTubeGoogle будет удерживать налоги с украинских блогеров на YouTube В магазине PlayStation стартовала распродажа "приквелов и сиквелов"В магазине PlayStation стартовала распродажа "приквелов и сиквелов" Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфоновОбновлён рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов Музыкальный сервис Spotify получил поддержку украинского языкаМузыкальный сервис Spotify получил поддержку украинского языка

Последние новости

19:12
Журналисты поделились новыми кадрами готовящегося экшена Deathloop
19:01
В Нацбанке пояснили, почему в Украине стремительно дорожают продукты Видео
19:00
Гороскоп на 12 марта для всех: личные сюрпризы и виражи судьбы Видео
18:46
У Зеленского заявили об ударе по 236 депутатам, голосовавшим по Крыму Видео
18:25
Перед обязательным введением годового тарифа на газ государство должно обеспечить поставщиков доступным ресурсом – эксперт
Реклама
18:21
Великий пост 2021: вкусные рецепты и рацион питания Видео
18:15
В магазине Epic Games Store началась раздача новой бесплатной игры Видео
17:53
Дело против Медведчука и Козака ведут по статье о военных преступлениях - ОГП Видео
17:47
Про Черепашек-ниндзя выйдет новая игра в стиле любимого мультика Видео
17:40
СНБО приняла решения по Мотор Сич и донецкому предприятию Видео
17:33
Песню от Беларуси забанили на Евровидении и грозят дисквалифицировать Видео
17:03
Авторы PUBG подробно рассказали о новом хардкорном режиме Видео
16:56
УЗ продлила ограничения на продажу билетов в красную зону: когда снимут Видео
16:43
Как есть свинину, чтобы не навредить организму: ученые дали ответ Видео
16:42
Санкциями против Беларуси Украина выстрелит себе в ногу мнение
16:40
Стало известно, что произошло с сайтом президента Зеленского Видео
16:24
Бренд OPPO представил самый мощный Android-смартфон на рынке Фото
16:15
На Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницу
16:05
Постоянная усталость и понос: о чем говорят эти симптомы Видео
16:03
Ляшко спрогнозировал "пасхальный карантин" из-за коронавируса-мутанта Видео
Реклама
15:56
В Украине экология настолько грязная, что мольбы что-то поменять раздаются даже от стран-соседей - эксперт
15:39
В Кабмине рассказали, почему Россия реально не угрожает Украине
15:33
Как можно взять кредит на карту без отказа и проверок? реклама
15:31
В ООН упрекнули Украину из-за блокады "каналов Медведчука" Видео
15:25
Китайцы победили ограничения NVIDIA на майнинг – почему это важно
15:23
Стало известно, когда и где заработает Центр противодействия дезинформации Видео
14:57
СБУ нагрянула с жесткими обысками в офисы сети "заправок Медведчука" Видео
14:55
Одно из самых веселых в Украине поздравлений с 8 марта от мужского коллектива одесского отеля NEMO взорвало сеть Видео новости компании
14:44
Тема "защиты экологии" превратилась в рассадник популизма и давления - эксперт
14:37
В магазине PlayStation стартовала распродажа "приквелов и сиквелов"
14:29
Эксперт спрогнозировал, кто рискует попасть под новые санкции Украины Видео
14:25
Еврейская Пасха или Песах 2021: что и когда празднуют иудеи Видео
14:13
В стране ЕС поставили на паузу вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
13:51
Google будет удерживать налоги с украинских блогеров на YouTube Видео
13:50
Минздрав выложил в Сеть новый список карантинных зон Видео
13:50
Опубликованы имена украинцев, погибших при крушении судна в Черном море Видео
13:24
Британский врач-травник назвал натуральное снотворное Видео
12:48
В Кремле ответили на инициативу Зеленского о встрече с Путиным
12:21
У берегов Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту, есть жертвы Видео
12:20
Издатель отложил показ Elden Ring из-за слитого ранее трейлера Видео
Реклама
12:07
Синоптики объяснили, когда украинцам ждать потепления Видео
12:00
Гороскоп на 11 марта для всех: амурная неожиданность и отрешение от двух качеств Видео
11:33
В Ровно подростки устроили жестокую драку возле школы Видео
11:30
В Словакии в жутком ДТП погиб украинец Видео
11:22
В Польши высланного консула РФ обвинили в распространении COVID-19
11:11
Каскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережить Видео
10:55
Минюст решил через суд "добить" Партию Шария Видео
10:25
Эксперт спрогнозировал, что ждет Украину в случае краха Путина
10:17
СНБО рассмотрит санкции против режима Лукашенко – ОП Видео
10:14
Антираковая ягода: врачи назвали супермощный фрукт Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять