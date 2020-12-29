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В OLX рассказали, какую технику украинцы чаще всего покупали в уходящем году

29 декабря 2020, 17:38

Аналитика OLX показала, что украинцы на карантине стали чаще играть в видеоигры.

Логотип OLX
Логотип OLX / OLX

Компания OLX проанализировала, какие устройства украинцы чаще всего покупали и продавали на платформе в уходящем 2020-ом году.

По росту популярности лидерами стали игровые приставки – аналитика показала, что украинцы на карантине стали чаще играть в видеоигры. Если в 2019 году украинцы приобрели почти 7700 единиц, то в 2020-м – в два раза больше, а именно 15,8 тыс. единиц.

Также из-за локдауна украинцы больше времени проводили дома, поэтому технику для дома тоже стали выбирать на 93% чаще в этом году, чем в 2019-ом. Кулинарными трендами, в свою очередь, были банановый хлеб, корейский далгона-кофе и "хлебные лягушки" – возможно, именно для приготовления этих шедевров украинцы стали покупать технику для кухни почти в два раза чаще (35,4 тыс. покупок в сравнении 18,8 тыс. годом ранее).

Аналитика явно указывает на то, что с переходом на карантин деловые встречи, обучение и даже вечеринки – все перекочевало в онлайн. В условиях такой "миграции" предсказуемо выросла и актуальность аудиотехники – наушников и микрофонов. В 2020-м их стали покупать почти в два раза чаще (79,2 тыс. покупок вместо 43,8 тыс. в 2019).

Если говорить о самых частых запросах в разделе OLX "Электроника", то Топ-5 сформирован следующим образом: ​

  • Ноутбук – более 1 млн поисков;
  • iPhone X – 621 000 поисков;
  • iPhone 7 – 541 000 поисков;
  • AirPods – 513 000 поисков;
  • Xiaomi – 441 000 поисков.

Среди ноутбуков в объявлениях чаще всего встречались бренды Asus (46,8 тыс. объявлений), HP (45,9 тыс.) и Lenovo (46 тыс.). А вот среди брендов планшетных компьютеров в основном продавали Apple (33,6 тыс.) и Samsung (20,5 тыс.).

Среди смартфонов предложение соответствует спросу. Лидерами по количеству объявлений стали телефоны Apple (427 тыс. объявлений). На втором месте – Samsung (187 тыс.) и Xiaomi (163 тыс.). Среди приставок чаще всего попадались Sony PlayStation (54,8 тыс.) и Xbox (20,2 тыс.).

iPhone 12
iPhone 12 / Apple

Ранее украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы в уходящем году.

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с пандемией коронавируса – самым популярным поисковым запросом 2020 года в Google Украина стал "Коронавирус". Второй по популярности – запрос "Коронавирус рекомендации", а на третьем месте – "Выборы в США".

Кроме того, в 2020 году выросло число запросов на тему дистанционного обучения – среди самых популярных запросов года сервис "Google Класс", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались карантином в Украине, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.

Apple Samsung iPhone Xiaomi OLX PlayStation 4 Xbox One
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