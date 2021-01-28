В сервисе Epic Games Store началась раздача новой игры / Dandara

После ежедневной раздачи игр в течение двух недель команда Epic Games и не думает сбавлять обороты – в 2021 году пользователям EGS будут продолжать раздавать проекты самых разнообразных идей и жанров.

В настоящий момент в сервисе Epic Games Store проходит раздача приключенческого экшен-платформера Dandara, разработанный независимой бразильской студией Long Hat House.

В удивительной вселенной, где угнетённые находятся на грани полного забвения, Дандара пробуждает в себе силы, которые помогут ей изменить весь мир. Перед вами уникальный двухмерный платформер-метроидвания, полный мистических существ и безграничных возможностей для исследования. Средний балл игры, по данным OpenCritic, составляет внушительные 86/100.

Забрать тайтл можно до 4-го февраля 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт For The King – сложная смесь стратегии, пошаговых боев и элементов rogue-like. Как говорится в официальном описании продукта, каждое прохождение уникально благодаря процедурной генерации карт, квестов и событий.

Dandara трейлер

Напомним, что в настоящий момент в другом сервисе, PlayStation Store проходит новая тематическая распродажа, в рамках которой можно выгодно купить переиздания и ремейки культовых игр. Все предложения действительны до 11-го февраля.

Так, в частности, сборник Metro Redux, включающий улучшенные версии украинских шутеров Metro 2033 и Metro: Last Light, отдают за 189 грн вместо 949. Коллекцию первых трех частей приключений Натана Дрейка можно взять за 324 грн, столько же просят за ремейк Ratchet & Clank 2002 года.