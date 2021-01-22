В сервисе Steam можно приобрести первый месяц подписки EA Play за 26 грн – благодаря скидке в 80%

Подписка EA Play в Steam получила скидку 80% / Star Wars: Battlefront II

У Electronic Arts есть для вас хорошее предложение: до 9 марта 2021 первый месяц подписки EA Play в Steam можно оформить со скидкой 80% – за 26 грн. После этого цена вернётся к стандартным 129 грн.

Подписчики EA Play в свою очередь получают доступ к обширной библиотеке игр издателя, в числе которой серия Battlefield, серия Need for Speed, Star Wars Jedi: Fallen Order, трилогия Dragon Age, Command & Conquer Remastered и многие другие.

Помимо этого, обладатели подписки могут провести 10 часов в пробных версиях недавно вышедших новинок FIFA 21 и Star Wars: Squadrons, а также приобрести все игры EA в Steam со скидкой в 10%. Если давно хотели пощупать некоторые игры издателя, но покупать полную версию не решились, то вот он – ваш шанс.

Подписка же на год обойдётся вам в 799 грн, что на 46% дешевле, чем при ежемесячной оплате. Отметим, что аналогичный спектр услуг предоставляет компания Microsoft и ее подписочный сервис Xbox Game Pass. Xbox Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр. В частности, в этом месяце библиотеку сервиса пополнили сразу три криминальных боевика про якудзу, старомодный боевой платформер и великолепная тактика.

Ранее стало известно, что за новую часть во вселенной "Звёздных войн" будет отвечать издательский дом Ubisoft. Непосредственно разработкой новой игры займется студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division. Сейчас производство находится на раннем этапе – студия занята набором новых сотрудников.

Что это будет за жанр, какой период во вселенной "Звёздных войн" затронет игра и когда она выйдет, пока не сообщается. Тайтл в свою очередь будет разрабатываться на революционном движке Snowdrop, на котором работают обе части The Division. Насколько оптимизированным в итоге выйдет проект, остается только гадать.

Что примечательно, это первая за восемь лет игра по "Звёздным войнам", разработкой которой занимается не Electronic Arts. В 2012 году EA заключила эксклюзивную сделку с Lucasfilm – контракт подписывали на 10 лет и он должен был закончиться в 2023 году, но, судя по всему, ситуация изменились. Как уточнили в Disney, EA продолжит делать игры по "Звёздным войнам", но игровое подразделение отныне может сотрудничать с другими разработчиками для создания игр по культовой вселенной.