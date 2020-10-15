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В Steam началась распродажа серии Assassin's Creed — скидки до 80%

15 октября 2020, 16:11

Если вдруг вы ещё не успели ознакомиться с одной из самых популярных серий игр последнего десятилетия.

Assassin's Creed
Распродажа игр серии Assassin's Creed в Стиме

В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала акция, во время которой игры серии Assassin's Creed будут продаваться со скидками до 80%. В распродаже участвуют все ранее вышедшие игры серии (исключение составляет лишь третья номерная часть серии), а также трехсерийный спин-офф Assassin's Creed Chronicles.

Акция продлится до 20-го октября:

Примечательно, что в прошлом году серия Assassin’s Creed преодолела отметку в 140 миллионов проданных экземпляров. По состоянию на сегодня это самая молодая игровая франшиза, которой удалось достигнуть подобного, причём на это ушло менее десяти лет.

Постепенно Assassin’s Creed перестаёт быть чисто игровой серией — об исконном противостоянии ассасинов и тамплиеров вовсю выходят книги и комиксы, а в начале 2017 года и экранизация с Майкл Фассбендером в главной роли.

Ранее мы сообщали о том, что в PSN началась распродажа к Хэллоуину со скидками до 90%.

Assassin's Creed Odyssey Steam игры на ПК
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