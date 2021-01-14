Встречайте флагманское трио от Samsung – Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra

Samsung представила Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra / XDA Developers

Компания Samsung провела долгожданный ивент Galaxy Unpacked, в рамках которого были презентованы три флагмана из новой линейки Galaxy: S21, S21 Plus и S21 Ultra.

В этот раз Samsung решила сосредоточиться на дизайне и сделала красивый модуль камеры Contour-Cut, плавно переходящий в металлическую рамку, а также самые топовые технологии на рынке: процессор Exynos 2100, дисплеи с адаптивной скоростью до 120 Гц, камеры с датчиками до 108 мегапикселей и многое другое.

И да, в комплекте теперь нет адаптера питания и наушников – зато за предварительный заказ Galaxy S21 Ultra дадут в подарок новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro и Smart Tag, а за версии S21 и S21 Plus – Galaxy Buds Live и всё ту же Smart Tag.

Итак, разбираемся, что нового.

Samsung Galaxy S21

Galaxy S21 – самая базовая модель в серии. Смартфон не уступает ни по дизайну, ни по характеристикам S21+/S21 Ultra, но рассчитан на менее требовательных пользователей, а также тех, кто предпочитает компактные устройства.

Galaxy S21 получил экран AMOLED 2X диагональю 6,2 с адаптивной частотой обновления изображения от 48 до 120 Гц и разрешением Full HD+. Для тех, кто привык проводить много времени на телефоне, экран поддерживает фирменную фишку защиты зрения: функция снижает нагрузку на глаза, автоматически настраивая фильтр синего света в зависимости от времени суток, контента и времени, когда вы ложитесь спать или просыпаетесь.

Технические характеристики Galaxy S21:

Габариты: 71,2×151,7×7,9 мм, 172 г;

71,2×151,7×7,9 мм, 172 г; Дисплей: 6,2", Full HD+, 20: 9. Dynamic AMOLED 2X (48-120 Гц), HDR10+

6,2", Full HD+, 20: 9. Dynamic AMOLED 2X (48-120 Гц), HDR10+ Процессор: Exynos 2100;

Exynos 2100; Камера: 12 Мп (ультраширик) + 12 Мп (широкоугольная) + 64 Мп (телевик); 10 Мп (фронтальная);

12 Мп (ультраширик) + 12 Мп (широкоугольная) + 64 Мп (телевик); 10 Мп (фронтальная); Память: 8 ОЗУ, 128/256 ПЗУ;

8 ОЗУ, 128/256 ПЗУ; Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка USB Power Delivery 3.0 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, обратная беспроводная зарядка;

4000 мАч, быстрая зарядка USB Power Delivery 3.0 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, обратная беспроводная зарядка; OC: Android 11, One UI 3.1;

Android 11, One UI 3.1; Связь: USB 3.2 Type-C, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6, 4G (LTE), 5G.

Помимо прочего, устройство умеет фотографировать с 3-кратным оптическим и 30-кратным гибридно-оптический приближением, и поддерживают запись видео 8K с частотой 30 кадров в секунду. Среди других фишек отмечается защита корпуса от воды по стандарту IP68, обновленный режим ночной съемки и функции Space Zoom и Zoom Lock.

Samsung Galaxy S21 – цена

Смартфон появится в продаже с 5 февраля 2021-го по цене от 28 999 грн. Цвета на выбор четыре: фиолетовый, серый, розовый и белый.

Samsung Galaxy S21+

Данная модель представляет собой Pro-версию обычной S21. У нее тот же дизайн, процессор, камеры и набор памяти, но увеличенная до 4800 мАч батарея и дисплей на 6.7 дюйма вместо 6.2 – на этом из отличий от S21 все.

Смартфон будет доступен только в трех цветах (фиолетовый, черный и серебряный), но получил на спинке такое же защитное стекло, как на экране – Gorilla Glass Victus.

Samsung Galaxy S21+ цена

Samsung Galaxy S21+ тоже начнет продаваться с 5 февраля по следующим ценам:

Galaxy S21+ на 128 ГБ – 34 399 грн ;

; Galaxy S21+ на 256 ГБ – 36 399 грн ,

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra – самый продвинутый и самый дорогой смартфон от Samsung. Тут сразу два телевика с аппаратным стабилизатором изображения, один из них обеспечивает 3х оптический зум, а второй – 10-кратный. Кроме того, флагман линейки получил лазерный автофокус, и возможность писать звук сразу с нескольких микрофонов.

Технические характеристики Galaxy S21 Ultra:

Габариты: 71,2×165,1×8,9 мм, 228 г;

71,2×165,1×8,9 мм, 228 г; Дисплей: 6,8", WQHD+, 20: 9. Dynamic AMOLED 2X (10-120 Гц), HDR10+

6,8", WQHD+, 20: 9. Dynamic AMOLED 2X (10-120 Гц), HDR10+ Процессор: Exynos 2100;

Exynos 2100; Камера: 12 Мп (ультраширик) + 108 Мп (широкоугольная) + 10 Мп (телевик) + 10 Мп Мп (телевик); 40 Мп (фронтальная);

12 Мп (ультраширик) + 108 Мп (широкоугольная) + 10 Мп (телевик) + 10 Мп Мп (телевик); 40 Мп (фронтальная); Память: 12/16 ОЗУ, 128/256/512 ПЗУ;

12/16 ОЗУ, 128/256/512 ПЗУ; Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка USB Power Delivery 3.0 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, обратная беспроводная зарядка;

5000 мАч, быстрая зарядка USB Power Delivery 3.0 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, обратная беспроводная зарядка; OC: Android 11, One UI 3.1;

Android 11, One UI 3.1; Связь: USB 3.2 Type-C, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6E, 4G (LTE), 5G.

Эксклюзив линейки – поддержка стилуса S Pen, который до этой модели являлся эксклюзивом смартфонов линейки Galaxy Note и планшетов Samsung. При этом пользоваться можно как обычным S Pen, так и более продвинутым S Pen Pro, который поддерживает дистанционное управление смартфоном.

Samsung Galaxy S21 – цена

Смартфон появится в продаже с 5 февраля по следующим ценам:

Galaxy S21 Ultra на 12+128 ГБ – 42 299 грн ;

; Galaxy S21 Ultra на 12+256 ГБ – 44 299 грн ;

; Galaxy S21 Ultra на 16+512 ГБ – 49 299 грн .

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