УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Встречайте флагманское трио от Samsung – Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra

14 января 2021, 18:30

Да, зарядки и наушников в комплекте больше нет – зато за предварительный заказ покупатели получат приятные плюшки.

Samsung представила Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra / XDA Developers

Компания Samsung провела долгожданный ивент Galaxy Unpacked, в рамках которого были презентованы три флагмана из новой линейки Galaxy: S21, S21 Plus и S21 Ultra.

В этот раз Samsung решила сосредоточиться на дизайне и сделала красивый модуль камеры Contour-Cut, плавно переходящий в металлическую рамку, а также самые топовые технологии на рынке: процессор Exynos 2100, дисплеи с адаптивной скоростью до 120 Гц, камеры с датчиками до 108 мегапикселей и многое другое.

И да, в комплекте теперь нет адаптера питания и наушников – зато за предварительный заказ Galaxy S21 Ultra дадут в подарок новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro и Smart Tag, а за версии S21 и S21 Plus – Galaxy Buds Live и всё ту же Smart Tag.

Итак, разбираемся, что нового.

Samsung Galaxy S21

Galaxy S21 – самая базовая модель в серии. Смартфон не уступает ни по дизайну, ни по характеристикам S21+/S21 Ultra, но рассчитан на менее требовательных пользователей, а также тех, кто предпочитает компактные устройства.

Galaxy S21 получил экран AMOLED 2X диагональю 6,2 с адаптивной частотой обновления изображения от 48 до 120 Гц и разрешением Full HD+. Для тех, кто привык проводить много времени на телефоне, экран поддерживает фирменную фишку защиты зрения: функция снижает нагрузку на глаза, автоматически настраивая фильтр синего света в зависимости от времени суток, контента и времени, когда вы ложитесь спать или просыпаетесь.

Технические характеристики Galaxy S21:

  • Габариты: 71,2×151,7×7,9 мм, 172 г;
  • Дисплей: 6,2", Full HD+, 20: 9. Dynamic AMOLED 2X (48-120 Гц), HDR10+
  • Процессор: Exynos 2100;
  • Камера: 12 Мп (ультраширик) + 12 Мп (широкоугольная) + 64 Мп (телевик); 10 Мп (фронтальная);
  • Память: 8 ОЗУ, 128/256 ПЗУ;
  • Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка USB Power Delivery 3.0 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, обратная беспроводная зарядка;
  • OC: Android 11, One UI 3.1;
  • Связь: USB 3.2 Type-C, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6, 4G (LTE), 5G.

Помимо прочего, устройство умеет фотографировать с 3-кратным оптическим и 30-кратным гибридно-оптический приближением, и поддерживают запись видео 8K с частотой 30 кадров в секунду. Среди других фишек отмечается защита корпуса от воды по стандарту IP68, обновленный режим ночной съемки и функции Space Zoom и Zoom Lock.

Samsung Galaxy S21 – цена

Смартфон появится в продаже с 5 февраля 2021-го по цене от 28 999 грн. Цвета на выбор четыре: фиолетовый, серый, розовый и белый.

Samsung Galaxy S21+

Данная модель представляет собой Pro-версию обычной S21. У нее тот же дизайн, процессор, камеры и набор памяти, но увеличенная до 4800 мАч батарея и дисплей на 6.7 дюйма вместо 6.2 – на этом из отличий от S21 все.

Смартфон будет доступен только в трех цветах (фиолетовый, черный и серебряный), но получил на спинке такое же защитное стекло, как на экране – Gorilla Glass Victus.

Samsung Galaxy S21+ цена

Samsung Galaxy S21+ тоже начнет продаваться с 5 февраля по следующим ценам:

  • Galaxy S21+ на 128 ГБ – 34 399 грн;
  • Galaxy S21+ на 256 ГБ – 36 399 грн,

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra – самый продвинутый и самый дорогой смартфон от Samsung. Тут сразу два телевика с аппаратным стабилизатором изображения, один из них обеспечивает 3х оптический зум, а второй – 10-кратный. Кроме того, флагман линейки получил лазерный автофокус, и возможность писать звук сразу с нескольких микрофонов.

Технические характеристики Galaxy S21 Ultra:

  • Габариты: 71,2×165,1×8,9 мм, 228 г;
  • Дисплей: 6,8", WQHD+, 20: 9. Dynamic AMOLED 2X (10-120 Гц), HDR10+
  • Процессор: Exynos 2100;
  • Камера: 12 Мп (ультраширик) + 108 Мп (широкоугольная) + 10 Мп (телевик) + 10 Мп Мп (телевик); 40 Мп (фронтальная);
  • Память: 12/16 ОЗУ, 128/256/512 ПЗУ;
  • Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка USB Power Delivery 3.0 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, обратная беспроводная зарядка;
  • OC: Android 11, One UI 3.1;
  • Связь: USB 3.2 Type-C, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6E, 4G (LTE), 5G.

Эксклюзив линейки – поддержка стилуса S Pen, который до этой модели являлся эксклюзивом смартфонов линейки Galaxy Note и планшетов Samsung. При этом пользоваться можно как обычным S Pen, так и более продвинутым S Pen Pro, который поддерживает дистанционное управление смартфоном.

Samsung Galaxy S21 – цена

Смартфон появится в продаже с 5 февраля по следующим ценам:

  • Galaxy S21 Ultra на 12+128 ГБ – 42 299 грн;
  • Galaxy S21 Ultra на 12+256 ГБ – 44 299 грн;
  • Galaxy S21 Ultra на 16+512 ГБ – 49 299 грн.

Ранее бренд смартфонов Redmi представил новую серию Redmi Note 9 на любой вкус и кошелек. Все они отличаются как внешне, так и по характеристикам, а ценник, в зависимости от модели, варьируется от 4.5 до 9 тысяч гривен.

По уверению производителя, данная линейка смартфонов ориентирована, в первую очередь, на тех, кому необходимо качественное, но при этом современное устройство с широкой функциональностью за доступные деньги.

Samsung смартфоны Samsung
Сейчас вы просматриваете новость «Встречайте флагманское трио от Samsung – Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Студия CD Projekt Red поделилась планами развития Cyberpunk 2077 на ближайшие месяцыСтудия CD Projekt Red поделилась планами развития Cyberpunk 2077 на ближайшие месяцы Ведущий китайский производитель Meizu выпустил копию AirPods Pro по приятной ценеВедущий китайский производитель Meizu выпустил копию AirPods Pro по приятной цене Где скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфонГде скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфон "Укрзалізниця" будет продавать билеты на поезда через чат-боты в Viber и Telegram"Укрзалізниця" будет продавать билеты на поезда через чат-боты в Viber и Telegram Геймеры в ярости – Hitman III выйдет без перевода на русский языкГеймеры в ярости – Hitman III выйдет без перевода на русский язык
Следующий материал

Последние новости

19:15
Не жесткий карантин и локдаун: в Раде рассказали, что ждет Украину после 24 января
18:59
Врач раскрыла правду об энергетических напитках Видео
18:56
Киев застрял в пробках из-за сильного снегопада - карта Видео
18:54
Гороскоп на 15 января для всех: солидный доход, большая любовь и денежное фиаско Видео
18:48
Разрыв сотрудничества Украины с МВФ: в Кабмине объяснили ситуацию Видео
Реклама
18:30
Встречайте флагманское трио от Samsung – Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra
18:28
Украина пытается "выпросить" вакцину Pfizer: появились детали переговоров Минздрава Видео
18:26
В Кабмине рассказали, в чем украинцы экономически успешнее россиян и белорусов Видео
17:52
Короткий роман со "слугой народа": СМИ раскрыли детали личной жизни Саакашвили
17:50
Тарифы на газ и субсидии: в Слуге народа объявили о новых планах Видео
17:48
В Европе власти зеркально поддерживают как потребителей, так и поставщиков газа – эксперт
17:38
В Минздраве рассказали о списке украинцев, которые первыми получат вакцину от COVID-19 Видео
17:35
Смерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины Pfizer Видео
17:23
Как быстро оформить биометрический загранпаспорт себе и ребенку: цены, нюансы Видео
17:15
Facebook объяснила новую политику конфиденциальности WhatsApp: что нужно знать
17:10
Почему волосы нужно мыть сырым яйцом Видео
17:06
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
17:04
Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение в Украине Видео
17:00
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
16:59
Эксперт объяснил неизбежность провала украинизации сферы обслуживания Видео
Реклама
16:37
Подпольная вакцинация от COVID-19: Ляшко высказался насчет скандала с прививками Видео
16:29
В МВФ разозлились из-за снижения тарифов для украинцев Видео
16:25
В МИД уточнили, в какие страны мира можно уехать украинцам
16:12
Бориса Грачевского снова ввели в кому – источник
15:50
Одна из крупнейших и ожидаемых игр 2021-го официально перенесена на следующий год Видео
15:49
Тарифный "майдан": в Украине вспыхнули новые бунты из-за роста коммуналки Видео
15:46
В России раскрыли планы по задержанию Навального Видео
15:41
Языковой закон: кого и как сильно будут штрафовать за нарушения Видео
15:22
Российский политик назвал цену, которую Лукашенко заплатил за фальшивые выборы Видео
15:02
Как начать питаться правильно: диетологи назвали 6 способов Видео
15:00
Стало известно о запрете в России вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech Видео
14:50
Ляшко рассказал о судьбе жесткого карантина после 25 января Видео
14:29
Вслед за Макроном и Зеленским: еще один президент зарегистрировался в Telegram Видео
14:15
Геймеры в ярости – Hitman III выйдет без перевода на русский язык Видео
14:03
Свадебные приметы: на что обратить внимание в самый главный день Видео
13:54
Удар по Северному потоку-2: что будет с газопроводом после новых санкций США
13:53
Рэй Фишер прокомментировал удаление Киборга из фильмов Warner Bros
13:46
Православный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания Видео
13:41
СМИ узнали о реакции Трампа на объявленный импичмент Видео
13:34
Стоит ли применять анестезию при родах - Кристина Решетник сделала признание
Реклама
13:34
В Украине ударят 23-градусные морозы: синоптик рассказала, когда ослабнет стужа Видео
13:26
В Steam вовсю идёт бесплатная раздача милого, но страшного хоррора Little Nightmares Видео
12:58
"Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире Видео
12:56
Какие препараты помогут больным с тяжелой формой коронавируса - ответ ученых Видео
12:40
Нехватка белка в организме: предупреждающие знаки Видео
12:38
Star Wars от французов – Ubisoft делают игру по Звёздным войнам в открытом мире
12:22
Тренировка Табата: как улучшить свои формы за короткое время Видео
12:22
Студия CD Projekt Red поделилась планами развития Cyberpunk 2077 на ближайшие месяцы
12:20
США выродились в автократию в духе России и Китая мнение
12:19
ТОП-7 фактов о новом Холостяке 2021 - Михаиле Заливако
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять