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Защита Assassin's Creed Вальгалла пала – игра уже на торрентах

24 марта 2021, 18:45

Скандальная девушка-хакер под ником Empress вернулась к делу после предполагаемого задержания полицией и отчиталась об успехах.

Assassin's Creed Valhalla
Assassin’s Creed Valhalla стала доступна на торрентах / Ubisoft

Твиттер-аккаунт CrackWatch, отслеживающий взломы игр, сообщил, что приключенческий экшен Assassin's Creed Вальгалла стал доступна на торрентах – спустя 134 дня после своего официального релиза.

Взломать последних "Ассассинов" удалось небезызвестной девушке-хакеру под ником Empress. В прошлом она уже обошла защиту Red Dead Redemption 2, Death Stranding, недавнего ремейка Mafia и многих других проектов.

Игра появилась на пиратских ресурсах, причём там можно найти не только стандартную версию Assassin’s Creed Valhalla, но и Gold Edition. Кроме того взломанная версия работает на системах под управлением Windows 7 и 8, когда лицензионная версия поддерживает только Windows 10. Как оказалось, именно защита Denuvo требует наличия W10, когда сама игра прекрасно работает и на более старых ОС.

Редакция Главред ни в коем случае не поощряет пиратство – данная информация представлена исключительно в качестве ознакомления.

Assassin's Creed Вальгалла вышла 10 октября 2020 года и показала лучший старт по продажам в истории серии. Ряд крупных изданий (Game Informer, PC Gamer, Eurogamer) остались довольны игрой и поставили её от 9 баллов и выше. Они отмечают увлекательную историю с интересными главными героями, огромный мир, полный секретов и интересных находок, отличную актёрскую игру и неплохо проработанные миссии.

Впрочем, немало ресурсов оценили эту часть Assassin’s Creed на 6 баллов и ниже. Из негативных моментов выделяют наличие в приключении рутины с повторением одних и тех же занятостей, а также изрядную забагованность. По словам критиков, игра жертвует историей в пользу масштабов и "эпических битв".

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра стоит 1 899 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине EGS - 915 гривен;

Трейлер Assassin's Creed Вальгалла

Отметим, что в прошлом году серия Assassin’s Creed преодолела отметку в 155 миллионов проданных экземпляров. По состоянию на сегодня это самая молодая игровая франшиза, которой удалось достигнуть подобного, причём на это ушло менее десяти лет.

Assassin’s Creed
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