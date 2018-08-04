«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень

Георгий Тука не исключает дестабилизации в Украине в начале осени

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что в сентябре 2018 года Украину ждет сложный период, которому будут предшествовать ряд причин.

«Рост популистских настроений в Европейском Союзе, а ни для кого не является секретом, что популистские партии, как правило, крайне левые или крайне правые, сотрудничают с Российской Федерацией. То есть можно утверждать, что прорастают пророссийские настроения в Европе», - заявил он в интервью изданию «Апостроф».

По словам Туки, предвыборный период в Украине сыграет на руку Путину и даст возможность для дестабилизации ситуации в стране.

«На фоне всех этих факторов мы сделали вывод, что примерно с сентября для Украины наступит самый опасный период в нашей истории. У нас нет никаких сомнений, что Россия активно будет действовать в своих интересах, используя наши внутренние противоречия и слабости для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране», - подчеркнул он.

Напомним, ранее Тука заявлял, что Россия планирует уничтожить имидж Украины и будет использовать для достижения этой цели сразу несколько способов.