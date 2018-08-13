В реабилитационном центре под Киевом силой удерживали людей разного возраста

В доме незаконно удерживали людей против их воли / Фото: Facebook/Людмила Денисова

В частном доме в городе Бровары Киевской области, который имел статус реабилитационного центра «За жизнь», незаконно удерживалась группа людей против их воли.

"Во время конфиденциального общения 12 из них сообщили о желании покинуть заведение. Также они рассказали, что попали в "центр" против воли, большинство из них были помещены сюда по инициативе родственников", - сообщила об инциденте в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, директор заведения сообщил, что там находится 21 дееспособное лицо с нарко- и алкозависимостью, а также с расстройствами психики. Однако документов, позволяющих брать людей на реабилитацию, у «реабилитологов» не оказалось. Пациенты жаловались, что им вкалывали препараты, после которых начиналась апатия.

"Во время мониторингового визита была выявлена 80-летняя женщина, которая не является больной, и двух несовершеннолетних 14-летних девушек, которые находятся здесь вместе со взрослыми с согласия своих родителей", - сообщила омбудсмен.

/ Фото: Facebook/Людмила Денисова

/ Фото: Facebook/Людмила Денисова

В полиции заявили, что пациенты этого реабилитационного центра обратились в полицию с заявлениями о незаконном содержании.

"Следственно-оперативная группа выяснила, что по указанному адресу находится общество с ограниченной ответственностью. ООО занимается якобы лечением граждан от алкогольной и наркотической зависимостей. За месяц пребывания в так называемом реабилитационном заведении после оформления договора с представителями общества родственники удерживаемых платят 12 тыс. гривен", - сообщили в полиции.

На момент прибытия полицейских в центре находилось более 20 подопечных в возрасте от 20 до 81 года. Четверо из них дали показания и подали заявления в полицию о незаконном лишении свободы. Полиция начала расследование резонансного дела.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов в Харькове прекратили деятельность сети псевдореабилитационных центров, в которых находились сотни людей.