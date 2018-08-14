В Кировоградской области горе-родители морили голодом четырехлетнего сына

Родители морили голодом четырехлетнего малыша / pravda-kr.com.ua

В Новоукраинке Кировоградской области решением Службы по делам детей из многодетной семьи забрали мальчика, весившего в 4 года всего 7 килограмм.

Сообщается, что медики осматривали в семье десятимесячную девочку и увидели изможденного четырехлетнего мальчика. Они хотели забрать его в больницу, но родители категорически отказались.

Врачи были вынуждены обратиться в полицию и прокуратуру, пишет "Кировоградская правда".

"Правоохранители в свою очередь обратились в суд за санкцией", - рассказал начальник службы по делам детей Александр Спринсян.

При этом семья, в которой воспитываются еще три девочки 2008, 2012 и 2017 г.р., раньше не стояла на учете, и сигналов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не поступало.

Несмотря на то, что другие дети, находящиеся в семье, были в визуально удовлетворительном состоянии, полиция открыла уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса - злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Решается вопрос о лишении родительских прав.

На сегодняшний день жизни ребенка угрозы нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе горе-мать заперла в квартире троих детей.