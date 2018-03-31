"От голода звали на помощь". В Мариуполе горе-мать заперла в квартире троих детей

В Мариуполе освободили троих детей, которых собственная мать заперла в квартире на три дня.

"Было установлено, что две девочки 8 и 3 лет, и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире. Дети не могли открыть дверь, поэтому на подмогу были вызваны Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь", — говорится в сообщении полиции Донецкой области.

По словам старшей из девочек, мать ушла из дома три ночи назад и заперла квартиру. Первые дни дети ели еду, которую оставила мать в холодильнике. 8-летний ребенок самостоятельно заботилась о самых маленьких и готовил еду.

После того как еда закончилась, от голода дети начали звать на помощь с балкона квартиры. Горе-мать была задержана. Ее привлекают к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине горе-мать бросила коробку с грудным ребенком на автовокзале.