В Раде назвали число украинок в рядах ВСУ

Женщины-военнослужащие ВСУ / nahnews.org

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат 25 тыс. украинок.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Впервые по Крещатику шагал и сводный отряд женщин-воинов. Цифры в информационном тексте, уже 25 тыс. украинок служат по контракту в ВСУ, из них более 3 тыс. офицеров", - написала Геращенко в Facebook.

Она назвала военнослужащих женщин "амазонками" и отметила, что они служат "наравне" с мужчинами.

Ранее сообщалось, что в городе Соледар Донецкой области военнослужащий одной из частей ВСУ застрелил сослуживца из автомата.