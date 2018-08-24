Авиация ВСУ выступит на международном авиашоу в Польше

ВВС Украины покажет класс на авиашоу в Польше / mil.gov.ua

Воздушные силы Вооруженных сил Украины приглашены выступить на международном авиационном показе International Airshow-2018, которое состоится в Польше.

"В период с 24 по 27 августа военная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины примет участие в Международном авиационном показе International Airshow-2018 по случаю празднования 100-й годовщины со дня создания Вооруженных Сил Республики Польша, который будет проходить на авиационной базе Радом," - сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Читайте такжеИстребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца годаКласс на авиашоу покажут экипажи боевых самолетов Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26. Возглавит украинскую делегацию первый заместитель командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Аркадий Вашутин.

"На авиационной базе Радом состоится презентация авиационной техники Вооруженных Сил Украины, и демонстрация ее возможностей в воздухе и наземном показе, что в целом будет способствовать поддержанию имиджа Вооруженных Сил Украины на международном уровне", - отметил Вашутин.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ получили в свое распоряжение модернизированные истребители модели "МиГ-29МУ1".