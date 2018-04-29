Проход над зрителями, крены и виражи. Украинский "Руслан" стал звездой на авиашоу в Турции

В Турции украинские самолеты вызвали настоящий фурор во время международного авиашоу.

На авиашоу "Евразия" из Украины прибыл крупнейший в мире серийный грузовой самолет Ан-124, говорится в сюжете ТСН.

Знаменитый "Руслан" разместили на центральной площадке. Показать Ан-124 на своей выставке турки просили несколько месяцев. На шоу самолет показали в деле — проход над тысячами зрителей, крены, виражи и полет к морю.

Люди выстраивались в очереди и часами стояли под палящим солнцем, чтобы посмотреть и прикоснуться к легендарному воздушному судну, которое до сих пор остается самым крупным серийным грузовым самолетом в мире.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Индия отказалась от российских самолетов и переключилась на украинские Ан-178.