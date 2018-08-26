"Благодаря ей не растут усы от контрацептивов": В Сети предложили прижизненно канонизировать Супрун

26 августа 2018, 17:59

Очень уж украинцев полюбились советы исполняющей должность министра здравоохранения.

Супрун хотят сделать святой при жизни. К счастью, только в шутку
Супрун хотят сделать святой при жизни. К счастью, только в шутку / УНИАН

Украинцам так понравились советы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, что группа пользователей Facebook решила посвятить ей шуточное мероприятие под названием "Молитва за канонизацию Супрун с омовением манту и на холодном".

Инициаторы заявили, что 28 сентября проведут в Успенской лавре молитву в честь Супрун, а пользователи уже начинают комментировать ироничную "инициативу", передает "Обозреватель".

"Можно со своей мантой или будут выдавать освященные Супрун?" - пишут некоторые.

"Она научила нас не бояться сквозняков, показала смысл здорового образа жизни. Благодаря ей не растут усы от контрацептивов, рассасывается остеохондроз, и исчезают дисбактериоз. Наконец мы можем хрустеть пальцами и мочить манту. Она достойна быть причисленной к лику святых. Всеобщей молитвой мы добьёмся справедливости", - говорится в описании мероприятия.

Комментарии
Комментарии / Соцсети
Мероприятие
Мероприятие / Соцсети

Напомним, не так давно Супрун и сама приняла участие в мероприятии - в акции протеста. Вместе с активистами она пришла под стены офиса Виктора Медведчука, чтобы напомнить о политузнике Сенцове и фильме о Василии Стусе.

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