"Благодаря ей не растут усы от контрацептивов": В Сети предложили прижизненно канонизировать Супрун

Очень уж украинцев полюбились советы исполняющей должность министра здравоохранения.
Украинцам так понравились советы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, что группа пользователей Facebook решила посвятить ей шуточное мероприятие под названием "Молитва за канонизацию Супрун с омовением манту и на холодном".
Инициаторы заявили, что 28 сентября проведут в Успенской лавре молитву в честь Супрун, а пользователи уже начинают комментировать ироничную "инициативу", передает "Обозреватель".
"Можно со своей мантой или будут выдавать освященные Супрун?" - пишут некоторые.
"Она научила нас не бояться сквозняков, показала смысл здорового образа жизни. Благодаря ей не растут усы от контрацептивов, рассасывается остеохондроз, и исчезают дисбактериоз. Наконец мы можем хрустеть пальцами и мочить манту. Она достойна быть причисленной к лику святых. Всеобщей молитвой мы добьёмся справедливости", - говорится в описании мероприятия.
Напомним, не так давно Супрун и сама приняла участие в мероприятии - в акции протеста. Вместе с активистами она пришла под стены офиса Виктора Медведчука, чтобы напомнить о политузнике Сенцове и фильме о Василии Стусе.