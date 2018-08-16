Акция под офисом Медведчука: активисты и Супрун поддержали фильм о Стусе и Сенцова

Ульяна Супрун присоединилась к акции против действий Медведчука / Укринформ

В Киеве 16 августа под стенами Виктора Медведчука собрались неравнодушные граждане, которые решили напомнить экс-политику о его персональной ответственности за тюремное заключение Олега Сенцова и смерть диссидента Василия Стуса.

Как сообщает Укринформ, на мероприятии присутствовала и глава Минздрава Ульяна Супрун, которая была одета в футболку с изображением Сенцова.

"Я думаю, что это наша обязанность как граждан Украины поддерживать других граждан, которые сейчас являются пленниками Кремля. Это люди повстанцы, боровшиеся за нашу страну, например, Олег Сенцов, который был в Крыму, когда началась оккупация, и выступал против этого. Теперь его арестовали, он уже голодает 94 день ... Это наша обязанность, тех, кто остался в Украине, - добиться его независимости, справедливости и правды", - подчеркнула Супрун.

Активисты нарисовали на асфальте перед зданием многочисленные надписи-граффити, которые должны напомнить Медведчуку и сотрудникам его офиса о необходимости провести переговоры об освобождении Сенцова.

/ Укринформ

/ Укринформ

На стене перед окнами экс-политика инициаторы акции вывесили мини-мурал с изображением Василия Стуса, а также годами жизни поэта и хештегом "#МедведчукМыНеЗабыли!".

"Мы бы хотели напомнить, что это человек, который пытался убить все украинское уже давно", - отметил Кравченко, напомнив, что именно Виктор Медведчук был адвокатом Стуса.

Как ранее сообщалось, родной сын легендарного украинского поэта и советского политзаключенного Василия Стуса – Дмитрий – в 2013-м входил в жюри поэтического конкурса, организовано организацией "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком.