Сын Стуса заседал в жюри спонсируемого Медведчуком конкурса поэзии: опубликовано видео

Дмитрий Стус / Dt.ua

Родной сын легендарного украинского поэта и советского политзаключенного Василия Стуса – Дмитрий – в 2013-м входил в жюри поэтического конкурса, организовано организацией «Украинский выбор», возглавляемой Виктором Медведчуком.

Соответствующий видеоролик с записью конкурса был опубликовано на видеопортале YouTube.

Одна из конкурсанток, прочитав стихотворения, обратилась к Дмитрию Стусу с прямым и недвусмысленным вопросом. «Такой человек здесь сидит – Дмитрий Стус. Не ожидала вас здесь увидеть. Скажите, а как вы относитесь к тому, что подобные литературные мероприятия в качестве политического пиара оплачивает человек, который засадил великого украинского поэта Василия Стуса в тюрьму?", − спросила девушка под громогласные аплодисменты.

"Откровенность за откровенность. Когда меня сюда приглашали, я не спрашивал, кто спонсор", - ответил сын умершего в советских лагерях поэта.

Однако далее Дмитрий Стус перешел в наступление и обвинил девушку в "зависимости от политики".

«Я давно уже работаю в культуре и хочу вам сказать, что очень мало людей, которые поддерживают поэтические конкурсы. А для вас я хочу сказать и для ваших коллег: вы слишком зависите от политики. Если вы уже говорите о Василие Стусе, то у него есть очень хорошие слова: "А еще презираю политиков". Люди, которые служат политикам, это еще хуже. В данном случае вы говорите не своими словами», − сказал он.

Напомним, ранее в Украине гигантский общественный резонанс вызвал тот факт, что из съемочного графика художественного фильма "Стус", исключили сцену суда над поэтом, на котором в качестве предоставленного СССР адвоката выступал Виктор Медведчук.

Позднее создатели фильма заявили, что сцену все же доснимут и включат в фильм.

Затем Дмитрий Стус публично заявил о том, что отказался от сотрудничества с создателями фильма об отце – по причине неприемлемого сценария.