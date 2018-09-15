Тимошенко появилась на саммите YES в туфлях от Chanel за 800 долларов

Туфли Тимошенко - приблизительно могут стоит 800 долларов / Ян Доброносов/Фейсбук

Народный депутат и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко на саммит YES, который второй день подряд проходит в Киеве, пришла в туфлях от широко известного дизайнерского дома Chanel.

Фотографию обуви политика опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Двухцветные туфли-лодочки считаются самой знаменитой моделью обуви Chanel в истории. Юлия Тимошенко выбрала не классическую вариацию этой модели, которая Читайте такжеУкраине нужен настоящий мир, а не замороженный конфликт на Донбассе — Тимошенкопредполагает бежевую расцветку туфель и черный носок, а инвертированную: черные лодочки с бежевым носком и небольшим логотипом марки на заднике.

На официальном сайте дизайнерского дома Chanel похожие туфли стоят 800 долларов.

Напомним, 14 сентября в Киеве начала работу 15-я ежегодная конференция YES.