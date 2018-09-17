"Били проклятых хвошиздов": В Крыму россияне организовали "победу над нацистами"

В Севастополе, расположенном на аннексированном РФ полуострове Крым, "местные власти" организовали "военно-исторический фестиваль", в ходе которого устроили реконструкцию освобождения города от нацистов в 1944 году.

"В Севастополь опять натащили ряженых: опять "били проклятых хвошиздов", отмечали вроде как годовщину "битвы за Крым" 1944 года. Как всегда, достойный ответ на новые санкции и новые решения европейских судов не в пользу России", − написал украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий на своем канале в мессенджере Telegram.

Как считает он, жителям аннексированного полуострова с помощью таких вот реконструкций "замыливают глаза".

"В РФ уже лет 70 так: если гражданам светит диета из перловки и "стекломоя" − покажи им в стонадцатый раз "великую победу над фашизмом", − объяснил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети возмутились милитаристскому детскому шабашу в Крыму.