"Дебилизация и маразм в расцвете". В Сети возмутились милитаристскому детскому шабашу в Крыму

На аннексированном полуостров Крым россияне заставили детей из начальной школы разыгрывать милитаризованные сценки со стилизованным боем и убийствами.

В Джанкое таким образом оккупанты "праздновали" День города. Соответствующие фотодоказательства были опубликованы на странице RoksolanaToday & Крым в сервисе микроблогов Twitter.

На фотографиях четко заметно, как девочки и мальчики, облаченные в российскую военную форму изображают бой. Один из участников действа даже приставил "пистолет" ко лбу своего напарника.

Снимки вызвали шквал возмущения у пользователей Twitter.

"Растет пушечное мясо", − возмутился пользователь Hunter.

""Детскость" этих мероприятий зашкаливает", − вознегодовал пользователь "Кара Биньор‏"

"Дебилизация и маразм в расцвете", − не стал скрывать возмущения пользователь "Одесский Бандеровец‏".

"Для просмотра этих фотографий надо ставить +18", − лукаво прокомментировал пользователь "Серега"

"Глядя из Украины - это дикость. Но они этого не понимают", − с грустью подытожил пользователь Андрей Токарь.

Напомним, ранее пользователи Сети возмутились поездкой одесских школьников в Крым.