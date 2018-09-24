"Как жаба на болоте". Журналист дал прогноз насчет поведения РФ в азовском конфликте с Украиной

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Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", дал прогноз по поводу вероятности разгорания военного конфликта в акватории Черного моря между Украиной и Россией.

"Могу лишь сказать, что путинисты недаром в Крыму разворачивают комплексы "С-400" и всячески усиливают сейчас свое военное присутствие. Но это как раздувающаяся жаба на болоте, которая пытается всех напугать. Думаю, что ни на что серьезное она, конечно же, не способна. Нанести какой-то превентивный удар – может, но чисто теоретически. Получить потом по щщам (лицу - "Главред") – может? Конечно же, может", − сказал он.

Кроме того, Сотник крайне невысоко оценил российское стремление угрожать всему и всюду. "К примеру, все эти угрозы, исходящие от Кремля. Вот сбили Ил-20 в Сирии. Владимир Владимирович вышел, грозно надулся и сказал: "Мы сделаем такие шаги, что все их заметят!". И? После этого сдулся. Никаких шагов. Вышел через три дня Асад, выразил соболезнования, пустил скупую-мужскую, и на этом истерики закончились", − считает он.

Также Сотник полагает, что у российской верхушки и у Путина лично очень и очень сильно сузилось пространство для манера. "То есть единственное, на что сейчас способен Путин – это накачивать ситуацию для внутреннего употребления. Для того, чтобы телезрителям внутри России рассказать, какие мы грозные, могущие, и все нас боятся. А на самом деле звучит команда: "Отползай! Отползай! ". А так, конечно же, для внутреннего потребления – "Мы всех победим! Особенно с этой дымящей посудиной "Адмирал Кузнецов". Конечно же! "Победили" весь мир"", - подытожил он.

Напомним, ранее Сотник высказал мнение о том, что вскоре россиян ожидает любимая дыба.