Евродепутаты едут на Донбасс для проверки растрат украинских чиновников

Совет Европы направляет своих делегатов на Донбасс / av.coe.int

Депутаты нескольких фракций Парламентской ассамблеи Совета Европы 1 ноября отправятся с визитом на восток Украины, чтобы собственными глазами увидеть и проанализировать ситуацию в регионе.

"Мы хотим посмотреть на ситуацию там, и как она меняется, хотим встретиться с миссией ОБСЕ. Речь идет скорее не об отчетах, мы хотим посмотреть ... уважают ли их (миссию ОБСЕ)", - цитирует Укринформ председателя фракции социалистов, демократов и зеленых в Парламентской ассамблее Совета Европы, спикера по правам человека и гуманитарной помощи фракции СДПГ немецкого Бундестага Франка Швабе.

Делегация парламентариев намерена проверить состояние реализации ряда социальных и гуманитарных проектов на Донбассе, которые проходят при финансовой поддержки Германии.

"Мы посетим детскую больницу, которую финансировал Фонд Розы Люксембург. Мы хотим посмотреть проект помещений для беженцев, где участвовала Германия, проект психосоциального сопровождения людей, пострадавших от войны", - отметил депутат.

Парламентарии подчеркивают, что после посещения будут составлены отчеты об эффективности реализации проектов, которые финансировала Германия. Это будет сделано, чтобы оценить уровень помощи людям, которые находятся в сложном положении на линии фронта.

Депутаты также намерены выяснить ситуацию с гуманитарной помощью в регионе.

"Это 4,4 миллиона людей, страдающих от этой ситуации. Германия заинтересована в помощи этим людям и Украине в этом вопросе", - подытожил Швабе.

Напомним, на слушаниях в Европейском парламенте депутат от Германии Ребекка Хармс заявила, что Европейский Союз и НАТО обязаны направить свои боевые корабли в Азовское море.