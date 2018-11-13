"Ты мой личный враг": отец убитого на Донбассе бойца ВСУ гневно обратился к Путину

Павел Селихов / Facebook

Павел Селихов, отец погибшего в зоне военного конфликта на Донбассе сержанта ВСУ Романа Селихова, публично, через Facebook, назвал президента РФ Владимира Путина своим личным врагом.

"Путин, прочитай или пусть тебе донесут — ты всех украинцев и мой личный враг, и придет время, когда будешь отвечать перед международным судом", — заявил он.

Кроме того, отдельно обратился отец военнослужащего адресовал российским наемникам. При пленении те оправдываются – мол, просто выполняли приказ. "Роптали, что не виноваты, им приказали. Русские, какой мир вы пришли защищать, опираясь на бандитов?",— недоумевает автор обращения.

42-летний сержант ВСУ Роман Селихов (проживавший в Новомосковске Днепропетровской области) погиб 10 ноября на Донбассе в районе Светлодарской дуги, подорвавшись на российской мине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Беларуси умер отец застреленного на Евромайдане Михаила Жизневского.