Волонтер назвал важнейшее достижение Революции Достоинства

Благодаря Революции Достоинства был предотвращен сговор Виктора Януковича и Владимира Путина, полагает волонтер / Главред

В Украине важнейшим достижением Революции Достоинства является предотвращение сговора уже бывшего и беглого экс-президента Виктора Януковича и главы России Владимира Путина, которые хотели превратить нашу страну во вторую Беларусь, установив диктаторский режим.

После Евромайдана украинцы многое обрели, рассказал волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Вооруженных Сил Украины Мирослав Гай "Обозревателю".

"Мы восстали, мы вспомнили, что украинцы веками боролись за свою свободу. Я не чувствую незавершенности. У меня есть ощущение того, что нам надо защитить то, что мы получили… У нас сейчас есть то, о чем украинские борцы начала 20 века и мечтать не могли", — отметил собеседник.

"…Кино снимают на украинском языке — без налогов!... Поместная церковь будет. Украинская армия кричит: "Слава Украине". На уровне закона записано, что "Слава Украине" — это теперь лозунг для армии. Раньше за это сажали и убивали!", — заявил активист.

Напомним, 21 ноября 2013 года в центре Киева — на Майдане Независимости — начались массовые акции протеста. Поводом для начала митингом стала приостановка властей подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Позже в столице силовики жестоко разогнали митингующих, и протесты приняли антипрезидентский и антиправительственный характер. Митинги охватили ряд городов Украины, их назвали Евромайданом, а позже — Революцией Достоинства.

В конце февраля 2014-го в Киеве, в частности, на улице Институтской, расстреляли активистов. Во время революции погибли более 100 человек, их назвали "Небесной сотней". Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.