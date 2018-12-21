От новогодних праздников не спрятаться и не сбежать. Зима уже полностью вошла в свои права, укрыла землю снегом и подморозила землю. В больших городах начинают устанавливать и разукрашивать елки, в детских садах и школах готовят новогодние утренники, кто-то шьет или выбирает новогодний яркий наряд. Скоро елки появятся в каждом доме, на них повесят блестящие игрушки, а в новогоднюю ночь под ней появятся сюрпризы для всей семьи.

Стоп! А вы не забыли позаботиться о подарках для себя и своих близких? Или как всегда, в самый последний момент судорожно понесетесь по магазинам и купите то, что осталось, или то, что, вообще-то, и не хотелось покупать. Чтобы с вами не случилось такого казуса, интернет-магазин Цитрус подготовил отличные идеи подарков на Новый год.

Объемный каталог полезных, умных и желанных гаджетов для комфортной жизни и запоминающихся развлечений подобран мудрой командой сотрудников Цитруса. Все они собраны воедино на одной веб-странице, чтобы было удобно выбирать, сравнивать и купить понравившийся товар. Да еще и по низкой цене. Ведь сейчас настоящий апогей новогодних акций и скидок в магазине Цитрус.

Новогодние предложения от магазина Цитрус

Подарки на Новый год должны быть не только красивыми, но практичными и качественными. Которые пригодятся вам и вашим близким, а также будут служить не один-два дня, а радовать продолжительное время. Именно поэтому, среди предложенных новогодних подарков вы найдете товары длительного использования, такие как:

официальные смартфоны от ведущих производителей;

производительные планшеты;

надежные мобильные телефоны;

современные LED телевизоры с диагональю любого размера;

высококачественные фото- и видеоустройства;

умные гаджеты для занятий спортом и фитнесом;

личный транспорт для передвижения по городу, например, гироскутер и электровелосипед;

акустику достойного уровня;

заботливые роботы-уборщики;

хитовые игровые приставки PSP;

и множество хороших и полезных аксессуаров: рюкзаки, зарядные устройства, power bank, флешки и прочее.

Выбор велик и великолепен. Все товары качественные и созданы для комфортной жизни современного человека.

Рекомендации от Цитрус: что и кому подарить

Среди всего обилия товаров очень трудно сделать правильный выбор. Цитрус постарается помочь вам. Если вы хотите порадовать своего ребенка классным подарком, да еще развивающим его физически, то лучше гироскутера или его одноклассника гироборда не сыскать. Вашему ребенку будет не только круто покататься на таком устройстве в парке или во дворе (зима то все равно закончится!), но и почувствовать на себе восторженные взгляды сверстников.

А если папа хочет еще сильнее сблизиться со своим чадом, стать для него авторитетом и воплотить детские мечты о полетах в небо в реальность, то совместные запуски квадрокоптера или дрона лишь укрепят семейные узы отцов и детей.

Людям, ведущим активный образ жизни, пригодятся умные фитнес-трекеры и прочие аксессуары для фитнеса. А адептам экстремальных развлечений просто идеальным подарком станет экшн-камера, чтобы была возможность навечно запечатлеть свои уникальные поступки и действия.

Выбирайте, покупайте, и Цитрус организует доставку в любой уголок нашей страны и даже до двери вашего уютного дома.