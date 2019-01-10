Эксперт назвал условие, при котором Украина получит Крымский мост

Украина может получить Крымский мост в случае полного уничтожения России, полагает эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Украина может получить построенный Российской Федерации мост через Керченский пролив (Крымский мост, Керченский мост) в захваченный Крым в случае полного уничтожения РФ.

Полуостров — украинский, но Керченский мост — нет, рассказал эксперт государственного управления в сфере градостроительства Виктор Глеба Обозревателю.

По его словам, в случае деоккупации Крыма, с юридической точки зрения, Украина может рассчитывать только на часть Крымского моста — пролет между Керчью и Тузлой.

"Крым — наш, но мост-то нет. Когда мы захватим, победим, поднимем украинский флаг над Кремлем — вот тогда все будет наше", — сказал собеседник.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.