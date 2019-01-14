Во Львове мужчина пытался повеситься на светофоре на глазах у прохожих

Светофор / Открытые источники

Житель города Львов пытался совершить суицид через повешение на светофоре на улице Городоцкая.

Происшествие произошло в воскресенье, 13 января, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в социальной сети Facebook.

По его данным, мужчине спасли жизнь сотрудники патрульной полиции, проезжавшие неподалеку.

"По улице Городоцкая (площадь Кропивницкая, 1) на светофоре повесился мужчина на шнурке. Простые люди его начали быстро снимать. В ту минуту как раз проезжал патруль, который его полноценно снял и отправил примерно 50-летнего мужчину на Кульпарковскую (на этой улице расположена Львовская областная клиническая психиатрическая больница – "Главред"), в больницу " жив", − написал Зинкевич.

Напомним, ранее на Киевщине на глазах у любимой девушки повесился подросток.