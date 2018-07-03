Накинул петлю на глазах у любимой девушки. На Киевщине повесился подросток

В селе Городище-Пустоваровское Киевской области 16-летний местный житель — Владислав — повесился из-за несчастной любви.

Подросток накинул петлю на шею на глазах у любимой девушки, пишет ТСН со ссылкой на правоохранителей.

"Он рано стал взрослым, зарабатывал деньги, помогал родителям", — отметили жители села.

По словам лучшего друга парня, Владислав поспорил с любимой девушкой, которую встретил полгода назад. "Ее парень считал своей первой и последней любовью, но месяц назад девушка начала встречаться с другим", — добавило издание.

Парень говорил, что хочет покончить с собой, но никто из сверстников в его решение не поверил. Трагической ночью пара снова встретилась на дискотеке.

"Когда мы опросили девушку, то она пояснила, что парень хвастался перед ней тем, что он совершит самоубийство, если она не будет в дальнейшем с ним встречаться. Он таким образом решил показать и продемонстрировать, как он это сделает", — сообщили правоохранители.

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