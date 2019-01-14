В полиции не исключают причастность представителей Киево-Печерской лавры к пожару

Правоохранители проводят следственные действия.
Сотрудники Киево-Печерской лавры, по одной из предварительных версий правоохранителей, могут быть причастны к пожару на территории Киево-Печерской лавры.
"Сейчас разбираемся с этим", - цитируют Украинские новости собственный информированный источник.
Стражи порядка уверяют, что такая версия может иметь место и сейчас проходит проверка.
Отмечается, что по факту возгорания пока уголовное дело не открыто.
Ранее сообщалось, что в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры начался пожар.
Позже загоревшееся на территории Киево-Печерской лавры здание частично обрушилось.