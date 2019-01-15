Настоятель Киево-Печерской лавры похвастался смертельным проклятием

Митрополит Павел уверяет, что способен проклятием убивать людей / pravlife.org

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел поделился воспоминаниями, как после его проклятия умерли четверо музейщиков, которые выполняли работы в помещениях при монастыре.

В YouTube на канале Лавра. Шлях до небес опубликовано видео интервью с иерархом, в котором он говорит поистине шокирующие вещи.

"Что-то никто не смотрел, что в храмах были ремонтные мастерские. Были открытые дискуссии о выселении этих мастерских, и я сказал, что умрут, если не уйдут. И в один день три человека умерло", - рассказал Павел.

Священнослужитель добавил, что на его действия не совсем адекватно отреагировал митрополит Владимир.

"После этого они написали открытое письмо-жалобу на меня блаженнейшему митрополиту Владимиру, и когда я с ним говорил, я увидел, что у него из глаз "идут искры". Это я нежно так говорю. Он спросил меня, почему я позволяю себе проклинать музейщиков, ведь у них умерло три человека. Я поворачиваюсь и говорю: "До вечера умрете все. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа". Правда, еще один человек умер", - сказал он.

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Напомним, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что не видел икон об исчезновении которых заявили в Минкульте.