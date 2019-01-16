"В хозяйстве пригодится": Жители Днепра крадут мусорные баки ради квашеной капусты и соленых арбузов

Мусорные баки в Днепре / Dnepr24

В городе Днепр жители домов, расположенных в частном секторе, крали и крадут новые мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Facebook днепровский градоначальник Борис Филатов.

"Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре. Жители поселка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком. Говорят, что очень удобно - большие, вместительные, колесики есть и крышкой закрываются. В старых металлических солить было нельзя. Негигиенично. А новые пластиковые как раз подходят", − с явным удивлением и раздражением написал Филатов.

Напомним, ранее в Днепре в мусорном контейнере обраружили труп юной студентки.