Запорожский митрополит УПЦ МП сравнил местную власть с Гитлером

16 января 2019, 19:53

Священнослужитель заявил, что чиновники пытаются "притянуть Бога за бороду".

Митрополит Лука считает, что украинская власть поступает идентично Гитлеру / Фото: news.church.ua

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука высказал недовольство работой украинских властей за попытки подчинить церковь государству.

"Реанимируя средневековый постулат "чья власть, того и Церковь", Вы пытаетесь "притянуть Бога за бороду" к ногам своих хозяев ради того, чтобы выслужиться перед ними. Помните, что на чужом несчастье счастья не построить, и все плохое возвращается сторицей к человеку, сотворившему зло", - цитирует иерарха Интерфакс.

Митрополит Лука в открытом обращении к главе Новониколаевской районной госадминистрации Владимиру Грянистому заявил, что государственная должность не делает чиновника небожителем и не освобождает от соблюдения законов.

"Ваши действия по принуждению путем уговоров и запугивания духовенства Новониколаевского благочиния Запорожской епархии УПЦ с целью уклонения в раскол через предательство Церкви-Матери — Украинской православной церкви, которая родила их как священников, полностью противоречат этой статье, что являет собой нарушение присяги государственного служащего", - написал чиновнику митрополит.

Читайте такжеУ Порошенко рассказали, сколько приходов ушли из УПЦ МП ради ПЦУЛука добавил, что ранее в мировой истории подчинить собственной власти церковь осуществляли попытки Нерон, Максимилиан, Робеспьер, Сталин, Гитлер, Хрущев и "их верные прислужники", однако "все их потуги были разрушены Богом", а Церковь "как стояла, так и стоит".

"Что сохранилось в народной памяти об упомянутых выше лицах? Позор и народное порицание! Сегодня в этот список история вписывает имена тех, кто решил поднять руку на Украинскую православную церковь", - утверждает митрополит.

Лука напомнил чиновнику, что тот был рожден в УПЦ "для жизни вечной", однако продался за преференции. Он добавил, что такие действия чреваты проклятием.

"Предательство Христа как главы Церкви влечет за собой и наказание потомков предателя, поэтому, предавая Церковь, Вы сами проклинаете свой род!" – подытожил иерарх.

Напомним, настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел поделился воспоминаниями, как после его проклятия умерли четверо музейщиков, которые выполняли работы в помещениях при монастыре.

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