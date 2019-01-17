"Девочку ударил": в Киеве наказали подростков-гопников, жестоко избивавших людей

В Киеве возле входа на станцию метро Дворец спорта группа подростков сбила с ног мужчину и начала его жестоко избивать.

Об этом сообщила очевидец киевлянка Илона Силенко, при этом малолетние гопники нападали и на прохожих, которые пытались остановить избиение.

"Примерно в 20:00 - 20:10 эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног, начали зверски избивать его ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня. Я вызвала полицию", - рассказала женщина. После этого, по её словам, подростки убежали в метро. Нескольких из них удалось задержать. Также сообщается, что затем подростки вернулись и продолжили бить мужчину.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

По словам очевидцев, нападения подростков на людей в центре Киева проходили регулярно, при этом нападавшие обвиняли своих жертв в том, что они якобы ударили одну из девушек.

Позднее в Сети появилось видео, на котором киевские ультрас заставили подростков, которые толпой напали на мужчину у входа в метро, извиниться за содеянное.

"Пока одни там кого-то "ищут" и "устанавливают", ребята из одной околофутбольной организации самостоятельно нашли "детей", которые извинились за свой поступок и передали спортивное приветствие читателям", - говорится в комментарии авторов видео, которое выложил "Киев Оперативный".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика. Відео 21+ Доки одні там когось "шукають" та "вставлюють", хлопці з однієї навколофутбольної організації самостійно знайшли "дітей", які вибачилися за свій вчинок та передали спортивне вітання всім читачам. Суть тут: https://kyivoperativ.info/other/xronologiya-podij-ditlaxi-yaki-zdatni-na-nedityachi-vchinki/ Опубліковано Киев Оперативный Середа, 16 січня 2019 р.

Напомним, в Черновцах пассажир и водитель устроили мордобой прямо в автобусе.