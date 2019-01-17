Минобороны предложило сохранить зарплаты почти 10 тыс. дезертиров ВСУ

17 января 2019, 10:00

По данным оборонного ведомства на сегодня из ВСУ дезертировали 9 тыс. 268 человек.

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ВСУ / Пресс-служба АП

Законопроектом №9454 "О воинской обязанности и военной службе" предлагается ввести понятие "приостановление военной службы", что позволит уволить из Вооруженных сил Украины (ВСУ) 9 тыс. 268 дезертиров, однако сохранить им зарплаты.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины Иван Руснак на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, передает УНИАН.

"Это связано с тем, что на сегодня 9 тыс. 268 человек дезертировали из ВСУ. Поэтому это понятие будет применено к лицам, которые самовольно покинули воинскую часть, дезертировали с военной службы или добровольно сдались в плен", - сказал Руснак.

Замминистра предложил сохранить за дезертирами зарплаты за исключением случаев, когда в их отношении вынесен обвинительный приговор. Также, по его словам, это позволит "доукомплектовать ВСУ на 9 тыс. 300 человек, которые сегодня фактически являются вакантными".

Ранее Главная военная прокуратура (ГВП) Украины сообщила, что с 2014 года из ВСУ дезертировали свыше 11 тысяч человек.

"В соответствии со статистической отчетностью, в течение 2014-2018 годов (по состоянию на сентябрь 2018) следователями военных прокуратур завершено досудебное расследование по направлению в суд 11292 обвинительных актов по признакам преступлений, предусмотренных статьями 407 (Самовольное оставление места несения службы. - Прим.), 408 (дезертирство - Прим.), 409 (Уклонение от службы. - Прим.) УК по 11316 человек", - сообщила ГВП.

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Украина ВСУ Верховная Рада Минобороны дезертирство Руснак
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