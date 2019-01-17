Есть подвох: Минкульт отчитался по ревизии ценностей в Киево-Печерской лавре

Минкульт отчитался по ревизии ценностей в Киево-Печерской лавре / zags.kiev.ua

Закончена инвентаризация в Киево-Печерской лавре: основная часть ценностей оказалась на месте, включая мощи святых и ценные иконы.

"Из того, что мы передавали, основная часть и наиболее ценные вещи на месте. Передавалась гробница с мощами. Наша комиссия удостоверилась – мощи есть", – подтвердила в ходе сегодняшней пресс-конференции замминистра культуры Украины Тамара Мазур.

Однако есть одно "но": в Минкульте заявили, что подтвердить происхождение мощей невозможно.

При этом чиновница заверила, что две ценных иконы, о пропаже которых сообщалось ранее, уже находятся в заповеднике.

"По состоянию на сегодня два наиболее ценных объекта были переданы в заповедник монастырем. Я могу ошибаться, но это две иконы, два медальона, которые были возвращены", – уточнила замминистра.

Несмотря на это, уголовное производство все же открыто – из-за застройки территории Лавры: по ее словам, ряд объектов, построенных на арендованной территории, не имеет соответствующих разрешений или не соответствуют им.

Напомним, в середине октября 2018 года глава украинского Минкульта Евгений Нищук дал распоряжение работникам музеев провести полную проверку и перепись всех икон, а также иных культурно-исторических ценностей, находящихся в храмах, которые относятся к бывшей Украинской православной церкви (МП).

Позже появилась информация, что в результате проверки в основном и научно-вспомогательном фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника комиссия от Министерства культуры Украины недосчиталась десяти предметов.

Позже появилась информация, что в результате проверки в основном и научно-вспомогательном фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника комиссия от Министерства культуры Украины недосчиталась десяти предметов.

"Отсутствуют восемь икон. Все иконы XIX века. Отсутствует также деревянный потир (чаша – ред.) и крест", – уточнил позднее заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры, бывший член общественного совета при Министерстве культуры Украины Богдан Кожушко.

В свою очередь представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил о том, что все иконы, об исчезновении которых сообщили в Министерстве культуры, находятся на месте в Киево-Печерской лавре.

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел подчеркнул, что подобные заявления делаются, чтобы заставить представителей УПЦ МП перейти в Православную церковь Украины: "Я не могу сказать полностью, до конца сказать трудно. Я не видел этих икон, были простые литографии. Есть только один вопрос – забрать у нас лавру".

Он добавил, что слухи о подмене мощей в лавре распускают греко-католики.

Ранее 17 января Рада одобрила закон о переходе религиозных общин в ПЦУ. Решение общины о смене конфессиональной принадлежности принимается 2/3 голосов, постановила Верховная Рада.