Порошенко пообещал "очень много сюрпризов" на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть "очень много сюрпризов" для российских военных на Донбассе.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с общиной Золотоноши и Золотоношского района, передает УНИАН.

"Сейчас посмотрите, как все изменилось, и у нас есть очень много "сюрпризов" для россиян... Мы значительно увеличим цену, которую заплатят россияне (на Донбассе), если они продолжат авантюру по наступлению на нас", - сказал Порошенко.

Накануне в ходе визита в Черкассы в рамках своего "томос-тура" президент Порошенко грубо ответил мужчине, спросившему его о борьбе с коррупцией, назвав его "москальским провокатором".

"У меня просьба к вам. Сходите в церковь и поставьте свечку, потому что вы неверующий человек. Вас Господь попустит... Видите, прислали человека, который даже украинский язык не выучил. Они все такие, москальские провокаторы, они нас тут пытаются сейчас расколоть", - сказал он.